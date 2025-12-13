HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động Công đoàn - Công nhân

Khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tổ chức công đoàn đã tích cực tham gia với cấp ủy, chính quyền, chuyên môn trong xây dựng các quy định, cơ chế, chính sách đối với đoàn viên, lao động.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 8 (khóa XIII) diễn ra ngày 12-12, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết trong năm 2025, Công đoàn Việt Nam có nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ).

Khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn - Ảnh 1.

Bữa cơm Công đoàn" năm 2025 của CASUMINA được tổ chức cho toàn thể gần 2.000 công nhân của công ty, với giá trị 60.000 đồng/người/suất. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương, đại diện Công đoàn Hóa chất Việt Nam. Ảnh: Thanh Thảo

Theo bà Thái Thu Xương, trong năm 2025, số lượng lao động có việc làm là 52 triệu người, tăng 552.300 người so với cùng kỳ năm trước. Số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 764.000 người, giảm 150.000 người so với cùng kỳ năm trước; tỉ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,65%. Thu nhập bình quân của người lao động 9 tháng đầu năm là 8,3 triệu đồng/tháng. Mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 là 7,72 triệu đồng/người, tăng 13% so với năm 2024.

Trong năm 2025, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia ý kiến xây dựng 39 dự thảo luật, nghị quyết, nghị định, thông tư có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn.

5.132 công đoàn cơ sở tổ chức "Bữa cơm Công đoàn"

Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức chăm lo cho đời sống người lao động trên cả nước.Theo tổng hợp của các cấp công đoàn, trong năm 2025, đã có 5.132 công đoàn cơ sở tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" được tổ chức đồng loạt trong phạm vi cả nước vào đúng dịp kỷ niệm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, góp phần tạo sự đoàn kết, gắn bó, không khí cởi mở, chia sẻ giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Tập trung nghiên cứu, tham gia cùng MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trong đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung một số quy định của Hiến pháp 2013 trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9. Tham gia tích cực, trách nhiệm trong Hội đồng Tiền lương quốc gia, đề xuất Chính phủ quy định tăng mức lương tối thiểu vùng cho người lao động từ ngày 1-1-2026, góp phần đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động.

Khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn - Ảnh 2.

Bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu

Tại các ngành, địa phương, tổ chức công đoàn đã tích cực tham gia với cấp ủy, chính quyền, chuyên môn trong xây dựng các quy định, cơ chế, chính sách đối với đoàn viên, người lao động.

Các cấp công đoàn tập trung nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho ĐV, NLĐ. Trong đó, hoạt động chăm lo Tết cho ĐV, NLĐ tiếp tục có những đổi mới. Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đã có 11,350 triệu lượt ĐV, NLĐ và thân nhân được thụ hưởng các hoạt động chăm lo do Công đoàn tổ chức (tăng 9,25% so với năm 2024), với tổng kinh phí là hơn 7.800 tỉ đồng (tăng 9% so với năm 2024).

Tổng LĐLĐ Việt Nam tham mưu, phối hợp với MTTQ Việt Nam tổ chức, phục vụ 195 đoàn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương đi thăm, chúc Tết, tặng quà cho đoàn viên, công nhân, lao động. Có gần 21 nghìn chương trình "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng" được tổ chức, thu hút gần 6,1 triệu lượt ĐV, NLĐ tham gia, có hơn 2,3 triệu lượt ĐV, NLĐ được tặng quà tại các chương trình với tổng số tiền gần 1.500 tỉ đồng.

Khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn - Ảnh 3.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao bảng tượng trưng 1 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên - lao động TP Huế. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Chương trình "Chợ Tết Công đoàn năm 2025" được tổ chức kết hợp cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến. Số lượng hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay, tổ chức các chuyến đưa, đón ĐV, NLĐ năm 2025 tăng khoảng 12% so với năm 2024.

Hoạt động xã hội, chăm lo phúc lợi, hỗ trợ ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất được quan tâm, duy trì thường xuyên. Trong đó, Công đoàn đã hỗ trợ ĐV, NLĐ xây dựng, sửa chữa hơn 1.500 nhà "Mái ấm Công đoàn" với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 82 tỉ đồng.

Đặc biệt trước ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung trong các tháng cuối năm, các cấp công đoàn đã vận động ĐV, NLĐ cả nước quyên góp ủng hộ qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức các đoàn công tác đi thăm, hỗ trợ trực tiếp ĐV, NLĐ chịu ảnh hưởng, thiệt hại do bão lũ. Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức 8 đoàn công tác do các Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn, trực tiếp đi thăm, trao hỗ trợ cho ĐV, NLĐ chịu ảnh hưởng, thiệt hại do bão lũ tại 14 tỉnh, thành phố với tổng số tiền là 13 tỉ đồng.

Phấn đấu tăng ít nhất 1 triệu đoàn viên công đoàn trong năm 2026

Theo bà Thái Thu Xương, dự kiến chủ đề hoạt động công tác công đoàn năm 2026 là: "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; cụ thể hóa, đưa nghị quyết đại hội Đảng, Mặt trận Tổ quốc, công đoàn vào cuộc sống".

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2026, trong đó: Phấn đấu phát triển thực tăng ít nhất 1 triệu đoàn viên công đoàn. Phấn đấu bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

công đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam Bữa cơm Công đoàn
    Thông báo