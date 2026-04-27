Công đoàn phối hợp chăm sóc sức khỏe cho người dân xã Đặng Thùy Trâm

Trong các ngày từ 24 đến 27-4, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trung Tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM và Chùa Khánh Linh (Tỉnh Đồng Tháp) đã phối hợp tổ chức chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân tại xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại chương trình, ban tổ chức đã thực hiện khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 712 lượt bệnh nhi, người cao tuổi, người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình neo đơn, người khuyết tật trong xã. Các nội dung khám gồm khám nhi, nội tổng quát, xương khớp, nha, sản phụ khoa, tầm soát ung thư cổ tử cung, siêu âm, đo điện tim, khám đông y...

Dịp này, ban tổ chức cũng nấu khoảng 1.000 suất ăn miễn phí; trao quà cho 261 hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn và tặng áo dài cho các trường tại địa phương. Riêng các em thiếu nhi được nhận bánh kẹo, đồ chơi, gấu bông…