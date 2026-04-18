Sức khỏe

Gần 30.000 người dân được khám sức khỏe trong một ngày, phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Trong ngày đầu ra quân khám sàng lọc sức khoẻ cho người dân trên địa bàn TPHCM, kết quả ghi nhận nhiều trường hợp lần đầu khám bệnh và phát hiện bệnh.

Ngày 18-4, Sở Y tế TPHCM cho biết hôm qua (17-4) ngành y tế TPHCM đồng loạt tổ chức khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân tại 168 phường, xã trên toàn địa bàn. Đây được xem là đợt ra quân quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thành phố trong hoạt động đưa dịch vụ khám tầm soát bệnh về tận cộng đồng.

Tổng cộng có 29.687 lượt người dân tham gia khám trong ngày với sự tham gia của 103 bệnh viện và trung tâm y tế. Nhiều người lần đầu tiên được phát hiện bệnh lý hoặc yếu tố nguy cơ, từ đó được tư vấn điều trị sớm, chuyển khám chuyên khoa hoặc tiếp tục theo dõi tại tuyến cơ sở.

Kết quả ghi nhận 19.088 trường hợp có vấn đề sức khỏe, chiếm 64,3% số người được khám. Trong đó, 10.634 người cần tiếp tục theo dõi tại trạm y tế; 8.447 trường hợp được chỉ định khám chuyên khoa, chuyển tuyến hoặc điều trị tiếp.

Sau thăm khám, người dân được phát thuốc

Đáng chú ý, nhóm bệnh lý mạn tính không lây như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... chiếm tỷ lệ cao nhất với 16.175 lượt khám. Qua sàng lọc, hơn 7.100 trường hợp cần được quản lý theo dõi lâu dài và gần 5.000 người cần tiếp tục điều trị.

Ngoài ra, các điểm khám còn triển khai nhiều chuyên khoa khác như ung thư, phụ sản, tim mạch, mắt, răng hàm mặt, hô hấp, tai mũi họng, da liễu, viêm gan B, viêm gan C... Qua đó phát hiện thêm nhiều trường hợp bất thường cần can thiệp sớm.

Theo ghi nhận tại nhiều địa phương, đông đảo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, đã đến trạm y tế từ sớm để được khám. Nhiều người bày tỏ phấn khởi khi được bác sĩ từ các bệnh viện lớn trực tiếp khám ngay gần nơi cư trú, không phải di chuyển xa và không mất chi phí.

Kết quả trên cho thấy mô hình khám sức khỏe, khám tầm soát tại cộng đồng mang lại hiệu quả rõ rệt giúp người dân phát hiện bệnh sớm, giảm nguy cơ bệnh nặng, đồng thời hỗ trợ phân luồng điều trị và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Đây cũng là bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ thống y tế chủ động, tăng cường y tế cơ sở và tiến tới mục tiêu quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời trên toàn địa bàn TPHCM.

