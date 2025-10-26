Công đoàn phường An Nhơn và 6 mục tiêu vì người lao động

Chiều 26-10, Hội nghị đại biểu Công đoàn phường An Nhơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong bối cảnh phường vừa được thành lập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên Công đoàn phường hoạt động trong mô hình mới, kế thừa kết quả từ Công đoàn Quận Gò Vấp và các Công đoàn cơ sở phường 5, 6 cũ.

Công đoàn phường An Nhơn tạo nền tảng vững

Thành lập từ ngày 1-7-2025, Công đoàn phường An Nhơn (TP HCM) bước vào nhiệm kỳ đầu tiên với quyết tâm xây dựng tổ chức vững mạnh, hoạt động thiết thực và chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.

Hiện phường An Nhơn có 101 Công đoàn cơ sở, trong đó 93 đơn vị thuộc khu vực ngoài nhà nước với hơn 4.700 lao động (trên 4.300 đoàn viên).

Ngay từ khi thành lập, Ban Chấp hành Công đoàn phường đã nhanh chóng ổn định bộ máy, tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đồng thời triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực.

Quang cảnh Hội nghị đại biểu Công đoàn phường An Nhơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chỉ riêng trong năm 2025, Công đoàn phường đã vận động trao 60 suất quà, học bổng cho đoàn viên và con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá hơn 65 triệu đồng. Các hoạt động tuyên truyền pháp luật, tổ chức hội thi, văn nghệ, thể thao và xây dựng "khu nhà trọ văn minh - nghĩa tình" được đẩy mạnh, tạo không khí đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng người lao động.

Do mới thành lập, Công đoàn phường còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể như nguồn kinh phí hạn chế, cán bộ công đoàn còn thiếu kinh nghiệm, một số mô hình hoạt động chưa có tiền lệ. Dù vậy, tập thể Ban Chấp hành Công đoàn phường vẫn đoàn kết, chủ động, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ, trở thành cầu nối tin cậy giữa người lao động với chính quyền cơ sở.

Bà Nguyễn Thùy Linh được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường An Nhơn, nhiệm kỳ 2025-2030

Công đoàn phường An Nhơn: đổi mới, hướng tới phát triển

Bước vào nhiệm kỳ mới, Công đoàn phường An Nhơn xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

- Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, phát triển thêm ít nhất 200 đoàn viên, phấn đấu 100% doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở.

- Đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, thực hiện 100% các yêu cầu tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên.

- Thúc đẩy thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, phấn đấu 80% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký kết thỏa ước, đảm bảo quyền lợi cao hơn luật định.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên và tuyên truyền chính sách, pháp luật.

- Tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, phối hợp với Tổ chức tài chính vi mô CEP hỗ trợ vốn vay cho đoàn viên khó khăn; tổ chức ít nhất 1 hoạt động văn hóa, thể thao mỗi năm; thực hiện mỗi năm 1 công trình "Mái ấm Công đoàn" trị giá 50 triệu đồng.

- Phát động các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" và chương trình "Công trình xanh" hưởng ứng phong trào "Thành phố muôn sắc hoa".

Ông Huỳnh Văn Tuấn - Ủy viên Thường vụ LĐLĐ TP HCM và ông Nguyễn Kim Hiếu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Nhơn -trao quyết định và tặng hoa chức mừng Ban thường vụ Công đoàn phường



Ra mắt Uỷ ban kiểm tra Công đoàn phường An Nhơn, nhiệm kỳ 2025-2030

Công đoàn phường An Nhơn cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, chú trọng đào tạo kỹ năng đối thoại, thương lượng, tổ chức phong trào và nắm bắt tâm tư người lao động để kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (1929 – 2029), Công đoàn phường An Nhơn phấn đấu trở thành điểm sáng trong hệ thống Công đoàn cơ sở – nơi người lao động được chăm lo, bảo vệ và đồng hành trên con đường phát triển bền vững.