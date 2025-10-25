HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Công đoàn xã Phú Hòa Đông đổi mới hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao

MAI CHI

(NLĐO)- Công đoàn xã Phú Hòa Đông, TP HCM phấn đấu 100% đoàn viên - lao động trong tổ chức thực hiện đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Chiều 25-10, Hội nghị Đại biểu Công đoàn xã Phú Hòa Đông, TP HCM đã diễn ra với sự tham dự của 50 đại biểu. Hiện nay, Công đoàn xã được giao quản lý 55 Công đoàn cơ sở với 3.310 đoàn viên.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Đại biểu Công đoàn xã Phú Hòa Đông, TP HCM

Xác định đội ngũ CNVC-LĐ giữ vai trò nòng cốt trong lao động, sản xuất, tham gia quản lý nhà nước và xã hội, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước, ngay từ khi thành lập, Công đoàn xã Phú Hòa Đông đã tập trung thực hiện tốt vai trò chăm lo, kịp thời hỗ trợ đoàn viên - lao động vượt qua khó khăn, yên tâm làm việc.

Theo đó, thời gian qua, Công đoàn xã Phú Hòa Đông đã chăm lo, tặng 64 phần quà cho đoàn viên khó khăn; tặng 331 phần quà, học bổng cho con công nhân - lao động hiếu học; trao 1 "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở; tổ chức chương trình "Bữa cơm Công đoàn", "Vì sức khỏe người lao động" giúp hàng trăm đoàn viên - lao động được hưởng lợi…

Công đoàn xã Phú Hòa Đông: Đổi mới hoạt động để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người lao động - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh đó, công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, CNVC-LĐ cũng từng bước đổi mới về phương thức và nội dung hoạt động. Công tác tư vấn pháp luật cho người lao động được thực hiện với nhiều hình thức như: tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại, giải đáp về pháp luật lao động, BHXH, hợp đồng lao động, chế độ lao động nữ… Cùng với đó, nhiều Công đoàn cơ sở đã chủ động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giúp cải thiện chế độ phúc lợi cho người lao động.

Công đoàn xã Phú Hòa Đông: Đổi mới hoạt động để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người lao động - Ảnh 2.

Đại biểu nghiên cứu văn kiện hội nghị

Nhiệm kỳ 2025-2030, với mục tiêu chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động; tăng cường tuyên truyền, giáo dục; nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; xây dựng Công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Công đoàn xã Phú Hòa Đông đề ra 11 chỉ tiêu phấn đấu. 

Trong đó, đáng chú ý là các chỉ tiêu: Phấn đấu có ít nhất 95% người lao động làm việc ở các đơn vị, doanh nghiệp khu vực nhà nước và ít nhất 90% người lao động làm việc ở các đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có tổ chức Công đoàn là đoàn viên Công đoàn; 100% doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có từ 10 lao động trở lên hoạt động ổn định thành lập Công đoàn cơ sở;

Bên cạnh đó, Công đoàn xã Phú Hòa Đông cũng phấn đấu có ít nhất 80% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thực hiện thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể; thành lập 2 nghiệp đoàn và 100% đoàn viên - lao động trong tổ chức Công đoàn tham gia thực hiện đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW…

Công đoàn xã Phú Hòa Đông: Đổi mới hoạt động để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người lao động - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Phú Hòa Đông, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, bà Lê Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Phú Hòa Đông, ghi nhận những kết quả mà Công đoàn xã đạt được thời gian qua trong thực hiện vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên - lao động. 

Bà Lê Thị Ánh Tuyết yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn xã nhiệm kỳ tới cần đổi mới phương thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người lao động; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động sáng tạo, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp với tình hình sắp tới, lấy đoàn viên - lao động làm trung tâm của mọi hoạt động.

Công đoàn xã Phú Hòa Đông: Đổi mới hoạt động để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người lao động - Ảnh 4.

Ban Chấp hành Công đoàn xã Phú Hòa Đông nhận quyết định chỉ định

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyên truyền, chăm lo cho CNVC-LĐ, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước…, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà địa phương đã đề ra.

Hội nghị cũng đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn xã Phú Hòa Đông nhiệm kỳ 2025-2030 của LĐLĐ TP HCM. Ông Nguyễn Huỳnh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Hòa Đông, được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn xã.

Công đoàn xã Phú Hòa Đông: Đổi mới hoạt động để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người lao động - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Huỳnh Quang, Chủ tịch Công đoàn xã Phú Hòa Đông, nhận hoa chúc mừng từ đại diện LĐLĐ TP HCM

Các công trình trọng điểm của Công đoàn xã Phú Hòa Đông nhiệm kỳ 2025-2030:

- Thực hiện công trình sửa chữa 2 "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở.

- Đăng ký công trình "Bình dân học vụ số", phấn đấu 100% đoàn viên - lao động được trang bị kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số như: sử dụng điện thoại thông minh, giao dịch trực tuyến (dịch vụ công, ngân hàng số), tra cứu chính sách – pháp luật qua nền tảng số, kỹ năng bảo mật thông tin cá nhân và phòng tránh lừa đảo trên mạng.

- Phát động mỗi Công đoàn cơ sở thực hiện 1 "Công trình xanh" hưởng ứng phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phát động.


người lao động công đoàn đoàn viên xã Phú Hòa Đông hội nghị Công đoàn
