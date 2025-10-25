HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên - lao động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn

Huỳnh Như

(NLĐO) – Nhiệm kỳ mới, Công đoàn phường Vĩnh Hội và xã Bình Lợi đề ra nhiều chỉ tiêu, chương trình trọng điểm nhằm chăm lo, bảo vệ đoàn viên - lao động tốt hơn

Ngày 25-10, Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Vĩnh Hội, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra với 60 đại biểu đại diện hơn 4.113 đoàn viên – lao động của 107 Công đoàn cơ sở trên địa bàn tham dự.

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên – lao động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn - Ảnh 1.

Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Vĩnh Hội, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Hội, Chủ tịch Công đoàn phường - cho biết sau khi sáp nhập, Công đoàn phường đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và đẩy mạnh phối hợp với Công đoàn cơ sở trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động.

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên – lao động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Hội, Chủ tịch Công đoàn phường - báo cáo tại hội nghị

Công đoàn phường Vĩnh Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo với chủ đề "Giọt máu hồng – Nghĩa tình đoàn viên" thu hút đông đảo CNVC-LĐ tham gia, thu được 135 đơn vị máu; trao 40 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) cho đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức chương trình "Đêm trăng ước mơ – Thắp sáng tuổi thơ" nhân dịp Tết Trung thu và trao 200 phần quà cho con đoàn viên - lao động vượt khó, học giỏi…

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên – lao động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn - Ảnh 3.
Chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên – lao động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn - Ảnh 4.

Đoàn chủ tọa và thư ký điều hành hội nghị

"Dù còn nhiều khó khăn ban đầu, tập thể Ban Chấp hành Công đoàn phường luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, từng bước ổn định tổ chức, đưa hoạt động Công đoàn đi vào nền nếp, hiệu quả hơn" - ông Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Công đoàn phường Vĩnh Hội đặt mục tiêu xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện, phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động. Đồng thời, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân phường trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, hướng đến xây dựng phường Vĩnh Hội "Nghĩa tình – Văn minh – Hạnh phúc".

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên – lao động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn - Ảnh 5.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu hội nghị

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, Công đoàn phường Vĩnh Hội xây dựng 18 chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong đó, đáng chú ý là phối hợp tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho 100% đoàn viên - lao động khi có yêu cầu; vận động thành lập Công đoàn cơ sở tại 100% doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên; kết nạp tối thiểu 300 đoàn viên Công đoàn; phối hợp tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 100% cán bộ Công đoàn mới…

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên – lao động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn - Ảnh 6.
Chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên – lao động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn - Ảnh 7.

Ban Chấp hành Công đoàn phường Vĩnh Hội nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn phường Khánh Hội nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 11 ủy viên đã ra mắt đại biểu. Theo Quyết định của LĐLĐ TP HCM, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Hội, được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường; bà Trần Thị Ngọc Huyền là Phó Chủ tịch Công đoàn phường.

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên – lao động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn - Ảnh 8.

Hội nghị Đại biểu Công đoàn xã Bình Lợi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên – lao động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn - Ảnh 9.
Chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên – lao động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn - Ảnh 10.

Tặng hoa chúc mừng hội nghị

Trước đó, Công đoàn xã Bình Lợi, TP HCM cũng đã tổ chức Hội nghị Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên – lao động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn - Ảnh 11.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất đề ra các chỉ tiêu, chương trình trọng điểm trong giai đoạn 2025 – 2030. Trong đó, mỗi năm phối hợp thành lập ít nhất 1 Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên; kết nạp tối thiểu 20 đoàn viên; giới thiệu ít nhất 30 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; hằng năm, ít nhất 5 Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước tổ chức chương trình "Bữa cơm Công đoàn"…

Các chương trình trọng điểm trong nhiệm kỳ tới gồm: nâng cao hiệu quả truyền thông Công đoàn trên nền tảng số, hưởng ứng phong trào "Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số"; triển khai chương trình "Vì phúc lợi đoàn viên", gắn với các hoạt động "Giờ thứ 9" chăm lo thiết thực cho đoàn viên – lao động.

Hội nghị cũng thống nhất 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động.

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên – lao động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn - Ảnh 12.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và xã Bình Lợi chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn xã Bình Lợi nhiệm kỳ 2025 – 2030

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên – lao động ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn - Ảnh 13.

Bà Phạm Thị Xuân Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi, được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn xã

Hội nghị cũng đã thông qua quyết định chỉ định Ban Chấp hành gồm 11 thành viên. Bà Phạm Thị Xuân Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi, được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn xã nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Xây dựng Công đoàn phường An Hội Tây vững mạnh về mọi mặt

Xây dựng Công đoàn phường An Hội Tây vững mạnh về mọi mặt

(NLĐO) - Đảng ủy phường An Hội Tây, TP HCM "đặt hàng" 3 nhiệm vụ quan trọng đối với Ban Chấp hành Công đoàn phường nhiệm kỳ 2025-2030

Công đoàn phường Phú Thạnh: Nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở, chú trọng phát triển đoàn viên

(NLĐO) - Nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn phường Phú Thạnh đặt mục tiêu xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện, linh hoạt thích ứng với tình hình mới

TP HCM: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương làm Chủ tịch Công đoàn phường Xuân Hòa

(NLĐO) - Giai đoạn 2025-2030, Công đoàn phường Xuân Hòa phấn đấu phát triển mới 3.000 đoàn viên mỗi năm

    Thông báo