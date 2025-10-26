Nhiệm vụ then chốt của Công đoàn phường Phú Lâm

Tại TP HCM ngày 26-10 diễn ra Hội nghị đại biểu Công đoàn phường Phú Lâm lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại biểu tham dự hội nghị đại biểu Công đoàn phường Phú Lâm

Kết quả ấn tượng

Sau khi thành lập từ ngày 1-7, Công đoàn phường Phú Lâm phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội của phường triển khai các hoạt động chăm lo an sinh cho đoàn viên và người dân trên địa bàn.

Đồng thời, phối hợp tốt với Tổ quản lý địa bàn số 2 - LĐLĐ TP HCM trong việc nắm bắt tình hình tổ chức, hoạt động của các Công đoàn cơ sở.

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động được đảm bảo. Công đoàn phường đã đề xuất chăm lo cho 78 đoàn viên nghiệp đoàn xe công nghệ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn phường cũng chú trọng nâng phúc lợi cho đoàn viên thông qua việc triển khai, vận động các đơn vị tổ chức "Bữa cơm Công đoàn", chăm sóc sức khỏe… cho công nhân lao động.

Nâng chất lượng đội ngũ

Hội nghị đề ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn phường giai đoạn 2025-2030. Trong đó, phấn đấu thực hiện và được công nhận ít nhất 1 công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đại biểu biểu quyết tại hội nghị

Công đoàn phường cũng đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ lớn mạnh. Đây là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thể hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ; xây dựng tổ chức và hoạt động Công đoàn sát tình hình thực tế và phù hợp với NLĐ từng lĩnh vực; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với việc tăng năng suất, hiệu quả lao động và tăng thu nhập...

Trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở là nhiệm vụ then chốt.

Về các nhóm giải pháp trọng tâm, Công đoàn phường đẩy mạnh chất lượng tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, đại diện cho đoàn viên tham gia hoạt động tố tụng, đảm bảo điều kiện tiếp cận hoạt động tư vấn, hỗ trợ. Cùng với đó, tiếp nhận và xử lý có hiệu quả các phản ánh nguyện vọng, lợi ích của đoàn viên.

Ban chấp hành Công đoàn phường Phú Lâm, giai đoạn 2025-2030 ra mắt tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua quyết định chỉ định ban chấp hành Công đoàn phường nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 thành viên, trong đó ông Lư Khánh Thành giữ vai trò Chủ tịch Công đoàn phường.