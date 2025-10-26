Nhiệm vụ then chốt của Công đoàn phường Phú Lâm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Nhiệm vụ then chốt của Công đoàn phường Phú Lâm

Thanh Nga

(NLĐO)- Công đoàn phường Phú Lâm xác định xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở là nhiệm vụ then chốt

Tại TP HCM ngày 26-10 diễn ra Hội nghị đại biểu Công đoàn phường Phú Lâm lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Công đoàn phường Phú Lâm tổ chức thành công hội nghị đại biểu Công đoàn lần thứ I - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự hội nghị đại biểu Công đoàn phường Phú Lâm

Kết quả ấn tượng

Sau khi thành lập từ ngày 1-7, Công đoàn phường Phú Lâm phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội của phường triển khai các hoạt động chăm lo an sinh cho đoàn viên và người dân trên địa bàn. 

Đồng thời, phối hợp tốt với Tổ quản lý địa bàn số 2 - LĐLĐ TP HCM trong việc nắm bắt tình hình tổ chức, hoạt động của các Công đoàn cơ sở. 

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động được đảm bảo.  Công đoàn phường đã đề xuất chăm lo cho 78 đoàn viên nghiệp đoàn xe công nghệ, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn phường cũng chú trọng nâng phúc lợi cho đoàn viên thông qua việc triển khai, vận động các đơn vị tổ chức "Bữa cơm Công đoàn", chăm sóc sức khỏe… cho công nhân lao động.

Nâng chất lượng đội ngũ

Hội nghị đề ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn phường giai đoạn 2025-2030. Trong đó, phấn đấu thực hiện và được công nhận ít nhất 1 công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn phường Phú Lâm tổ chức thành công hội nghị đại biểu Công đoàn lần thứ I - Ảnh 2.

Đại biểu biểu quyết tại hội nghị

Công đoàn phường cũng đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ lớn mạnh. Đây là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thể hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ; xây dựng tổ chức và hoạt động Công đoàn sát tình hình thực tế và phù hợp với NLĐ từng lĩnh vực; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với việc tăng năng suất, hiệu quả lao động và tăng thu nhập... 

Trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở là nhiệm vụ then chốt.

Về các nhóm giải pháp trọng tâm, Công đoàn phường đẩy mạnh chất lượng tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, đại diện cho đoàn viên tham gia hoạt động tố tụng, đảm bảo điều kiện tiếp cận hoạt động tư vấn, hỗ trợ. Cùng với đó, tiếp nhận và xử lý có hiệu quả các phản ánh nguyện vọng, lợi ích của đoàn viên.

Công đoàn phường Phú Lâm tổ chức thành công hội nghị đại biểu Công đoàn lần thứ I - Ảnh 3.

Ban chấp hành Công đoàn phường Phú Lâm, giai đoạn 2025-2030 ra mắt tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua quyết định chỉ định ban chấp hành Công đoàn phường nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 thành viên, trong đó ông Lư Khánh Thành giữ vai trò Chủ tịch Công đoàn phường.

Tin liên quan

Công đoàn phường Cầu Ông Lãnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong giai đoạn mới

Công đoàn phường Cầu Ông Lãnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong giai đoạn mới

(NLĐO) - Công đoàn phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM đã đặt ra 14 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới

Xây dựng Công đoàn phường An Hội Tây vững mạnh về mọi mặt

(NLĐO) - Đảng ủy phường An Hội Tây, TP HCM "đặt hàng" 3 nhiệm vụ quan trọng đối với Ban Chấp hành Công đoàn phường nhiệm kỳ 2025-2030

TP HCM: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương làm Chủ tịch Công đoàn phường Xuân Hòa

(NLĐO) - Giai đoạn 2025-2030, Công đoàn phường Xuân Hòa phấn đấu phát triển mới 3.000 đoàn viên mỗi năm

người lao động công đoàn cơ sở công nhân lao động phúc lợi đoàn viên Công đoàn phường Phú Lâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo