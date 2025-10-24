Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên - lao động

Sau gần 4 tháng thành lập, hoạt động của Công đoàn 2 phường Sài Gòn và Bảy Hiền đã từng bước đi vào nền nếp và đạt được những kết quả tích cực, tạo tiền đề cho việc phát huy chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên - lao động. Cùng với đó, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động tiếp tục được duy trì và ngày càng mở rộng.

Công đoàn phường Bảy Hiền đã chăm lo cho 144 đoàn viên - lao động khó khăn, bệnh hiểm nghèo với tổng trị giá hơn 118 triệu đồng; tặng 103 phần quà và học bổng cho con đoàn viên vượt khó, học giỏi; phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" nhằm cải thiện chất lượng bữa ăn ca cho người lao động. Ngoài ra, Công đoàn phường còn vận động các Công đoàn cơ sở ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 và nhân dân Cuba với tổng số tiền hơn 128 triệu đồng.

Đoàn viên, cán bộ Công đoàn tham gia Hội nghị góp ý văn kiện Hội nghị Công đoàn phường Bảy Hiền, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: MAI CHI

Nhiệm kỳ mới, Công đoàn phường Bảy Hiền quyết tâm xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ và tổ chức Công đoàn vững mạnh, có khả năng thích ứng tốt trong tình hình mới; tích cực động viên đoàn viên, CNVC-LĐ nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết hội nghị đề ra.

Còn tại phường Sài Gòn, Công đoàn phường đã chăm lo cho 357 đoàn viên - lao động khó khăn. Đồng thời, đã thành lập mới 6 Công đoàn cơ sở với 256 đoàn viên. Công đoàn phường cũng thành lập Trang cộng đồng Zalo Official "Công đoàn phường Sài Gòn, TP HCM" để kết nối đoàn viên - lao động.

Đoàn viên - lao động hào hứng tham gia gian hàng phúc lợi đoàn viên do Công đoàn tổ chức. Ảnh: PHAN ANH

Hưởng ứng phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phát động, Công đoàn phường đã trao đến đoàn viên Công đoàn và người dân trên địa bàn 450 chậu hoa và cây xanh qua hình thức đổi rác tái chế lấy cây xanh; tổ chức 3 đợt bán hàng "Phúc lợi đoàn viên", cung cấp các sản phẩm, dịch vụ giá ưu đãi từ 30% - 50%, giúp người lao động tiết kiệm và hưởng lợi gần 200 triệu đồng.

Bà Hồ Như Cát Tường, Chủ tịch Công đoàn phường Sài Gòn, cho biết nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn phường sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động vì đoàn viên - lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của CNVC-LĐ.