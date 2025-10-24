Nỗ lực đơn giản hóa quy trình thành lập Công đoàn cơ sở

Ngày 24-10, Công đoàn phường Phú Định, TP HCM tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C.A.P (thuộc lĩnh vực giáo dục).

Công đoàn phường cho biết sau khi khảo sát nguyện vọng của người lao động tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C.A.P, Công đoàn phường đã làm việc với đại diện công ty và người lao động để tuyên truyền sâu về Điều lệ Công đoàn, các quy định liên quan, làm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên khi gia nhập tổ chức. Đồng thời, phân tích rõ lợi ích khi doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn.

Từ đó, lãnh đạo và tập thể người lao động công ty đã chủ động kết nối, cung cấp hồ sơ, đề nghị thành lập Công đoàn cơ sở. Công đoàn phường Phú Định đã nhanh chóng hướng dẫn người lao động hoàn tất các hồ sơ theo quy định và trình LĐLĐ TP HCM.

Đại diện LĐLĐ TP HCM, Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Công đoàn phường Phú Định trao các quyết định tại lễ ra mắt

Tại chương trình, Công đoàn phường đã công bố các quyết định công nhận đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và công nhận Ban Chấp hành Công đoàn công ty. Trong đó, bà Trần Thị Hạnh Duyên là chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Ban tổ chức cũng trao 10 phần quà (gồm là các nhu yếu phẩm) cho đoàn viên tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C.A.P và Trường mầm non Ánh Dương.

Công đoàn phường Phú Định chăm lo cho đoàn viên tại chương trình

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Công đoàn phường Phú Định, cho biết trước đây, hồ sơ thành lập Công đoàn cơ sở yêu cầu nhiều biểu mẫu, thông tin, gây tâm lý e ngại cho doanh nghiệp, lãng phí thời gian đi lại.

Trong quá trình thành lập Công đoàn tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C.A.P, Công đoàn phường đã áp dụng mô hình cải cách hành chính "Giải pháp về số hóa hồ sơ và rút ngắn thời gian hỗ trợ doanh nghiệp thành lập Công đoàn cơ sở".

Với cách làm mới, Công đoàn phường chủ động hỗ trợ nhằm đơn giản hóa quy trình. Doanh nghiệp chỉ cần cung cấp thông tin cơ bản, Công đoàn phường sẽ sử dụng nghiệp vụ và công nghệ để hoàn chỉnh toàn bộ các biểu mẫu theo quy định.

"Với cách làm này, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và sẵn sàng hợp tác, còn người lao động được nhanh chóng gia nhập tổ chức, sớm được tiếp cận các chương trình chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng"- ông Thắng cho hay.