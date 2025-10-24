Nỗ lực đơn giản hóa quy trình thành lập Công đoàn cơ sở

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Nỗ lực đơn giản hóa quy trình thành lập Công đoàn cơ sở

Thanh Nga

(NLĐO)- Giải pháp về số hóa hồ sơ và rút ngắn thời gian hỗ trợ doanh nghiệp thành lập Công đoàn cơ sở là bước đột phá trong công tác thành lập Công đoàn cơ sở

Ngày 24-10, Công đoàn phường Phú Định, TP HCM tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C.A.P (thuộc lĩnh vực giáo dục).

Công đoàn phường cho biết sau khi khảo sát nguyện vọng của người lao động tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C.A.P, Công đoàn phường đã làm việc với đại diện công ty và người lao động để tuyên truyền sâu về Điều lệ Công đoàn, các quy định liên quan, làm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên khi gia nhập tổ chức. Đồng thời, phân tích rõ lợi ích khi doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn.

Từ đó, lãnh đạo và tập thể người lao động công ty đã chủ động kết nối, cung cấp hồ sơ, đề nghị thành lập Công đoàn cơ sở. Công đoàn phường Phú Định đã nhanh chóng hướng dẫn người lao động hoàn tất các hồ sơ theo quy định và trình LĐLĐ TP HCM.

Công đoàn Phường Phú Định: Nỗ lực đơn giản hóa quy trình thành lập Công đoàn cơ sở - Ảnh 1.

Đại diện LĐLĐ TP HCM, Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Công đoàn phường Phú Định trao các quyết định tại lễ ra mắt

Tại chương trình, Công đoàn phường đã công bố các quyết định công nhận đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và công nhận Ban Chấp hành Công đoàn công ty. Trong đó, bà Trần Thị Hạnh Duyên là chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Ban tổ chức cũng trao 10 phần quà (gồm là các nhu yếu phẩm) cho đoàn viên tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C.A.P và Trường mầm non Ánh Dương.

Công đoàn Phường Phú Định: Nỗ lực đơn giản hóa quy trình thành lập Công đoàn cơ sở - Ảnh 2.

Công đoàn phường Phú Định chăm lo cho đoàn viên tại chương trình

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Công đoàn phường Phú Định, cho biết trước đây, hồ sơ thành lập Công đoàn cơ sở yêu cầu nhiều biểu mẫu, thông tin, gây tâm lý e ngại cho doanh nghiệp, lãng phí thời gian đi lại.

Trong quá trình thành lập Công đoàn tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C.A.P, Công đoàn phường đã áp dụng mô hình cải cách hành chính "Giải pháp về số hóa hồ sơ và rút ngắn thời gian hỗ trợ doanh nghiệp thành lập Công đoàn cơ sở". 

Với cách làm mới, Công đoàn phường chủ động hỗ trợ nhằm đơn giản hóa quy trình. Doanh nghiệp chỉ cần cung cấp thông tin cơ bản, Công đoàn phường sẽ sử dụng nghiệp vụ và công nghệ để hoàn chỉnh toàn bộ các biểu mẫu theo quy định.

"Với cách làm này, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và sẵn sàng hợp tác, còn người lao động được nhanh chóng gia nhập tổ chức, sớm được tiếp cận các chương trình chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng"- ông Thắng cho hay.

Tin liên quan

Tăng lương để giữ chân người lao động

Tăng lương để giữ chân người lao động

Nhiều doanh nghiệp chủ động nâng lương, cải thiện phúc lợi cho người lao động, không chờ tăng lương tối thiểu vùng

Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên - lao động

Hội nghị đại biểu Công đoàn phường Sài Gòn và phường Bảy Hiền, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, cùng diễn ra hôm nay (24-10).

Công đoàn phường Tân Phú: Lấy đoàn viên - lao động làm trung tâm hoạt động

(NLĐO) - Ông Hoàng Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường Tân Phú, TP HCM

tổ chức Công đoàn công đoàn cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp người lao động Công đoàn phường Phú Định
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo