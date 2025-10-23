HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Công đoàn phường Tân Phú: Lấy đoàn viên - lao động làm trung tâm hoạt động

MAI CHI

(NLĐO) - Ông Hoàng Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường Tân Phú, TP HCM

Ngày 23-10, Hội nghị đại biểu Công đoàn phường Tân Phú, TP HCM, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra với sự tham gia của 50 đại biểu, đại diện cho hơn 6.000 đoàn viên của 136 Công đoàn cơ sở trên địa bàn.

Một số hình ảnh tại Hội nghị đại biểu Công đoàn phường Tân Phú, TP HCM

Thời gian qua, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, hoạt động Công đoàn phường Tân Phú bước vào giai đoạn mới, chưa từng có tiền lệ với những cơ hội và thách thức đan xen. 

Song, với tính thần vượt khó, sáng tạo, Công đoàn phường đã nhanh chóng ổn định hoạt động, từ đó tiếp tục phát huy tốt vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên - lao động.

Công đoàn phường Tân Phú: Lấy đoàn viên làm trung tâm hoạt động - Ảnh 1.

Công đoàn phường Tân Phú, TP HCM nhận hoa chúc mừng hội nghị của LĐLĐ TP HCM

Nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn phường Tân Phú tiếp tục lấy đoàn viên - lao động làm trung tâm của mọi hoạt động; tập trung chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức chính trị, ý thức pháp luật, trình độ và kỹ năng nghề nghiệp; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp đoàn viên - lao động, tích cực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, trở thành cơ sở chính trị – xã hội vững chắc của Đảng bộ và chính quyền địa phương.

Công đoàn phường Tân Phú: Lấy đoàn viên làm trung tâm hoạt động - Ảnh 2.

Đại biểu biểu quyết thông qua chỉ tiêu hội nghị

Cùng với đó, xây dựng Công đoàn phường Tân Phú vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng linh hoạt, chủ động giải quyết hiệu quả những vấn đề mới phát sinh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Công đoàn phường cũng sẽ phát huy vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân - lao động; khẳng định vị thế là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân, viên chức, người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, thực sự là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của phường Tân Phú.

Công đoàn phường Tân Phú: Lấy đoàn viên làm trung tâm hoạt động - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, hội nghị đề ra các chỉ tiêu đáng chú ý như: Hằng năm, phát triển mới 250 đoàn viên và bình quân mỗi Công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; Phấn đấu có ít nhất 95% người lao động làm việc ở các đơn vị, doanh nghiệp khu vực nhà nước và ít nhất 90% người lao động làm việc ở các đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước là đoàn viên.

Bên cạnh đó, phấn đấu 100% doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập Công đoàn cơ sở theo quy định; Ít nhất 80% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn (đủ điều kiện theo quy định) thực hiện thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể; Đôn đốc Công đoàn cơ sở thực hiện thu, nộp đoàn phí Công đoàn và doanh nghiệp đóng kinh phí Công đoàn (2%) đạt tỷ lệ 95%...

Công đoàn phường Tân Phú: Lấy đoàn viên làm trung tâm hoạt động - Ảnh 4.

Ban Chấp hành Công đoàn phường Tân Phú, TP HCM ra mắt đại biểu

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đề nghị thời gian tới Công đoàn phường cần chủ động thực hiện tốt công tác dự báo về tình hình việc làm, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên - lao động, tử đó xây dựng kế hoạch hoạt động sáng tạo với nhiều giải pháp nâng cao năng lực đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên và tăng uy tín của tổ chức Công đoàn.

Công đoàn phường Tân Phú: Lấy đoàn viên làm trung tâm hoạt động - Ảnh 5.

Ông Hoàng Thanh Hải được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường Tân Phú, TP HCM

Ngoài ra, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần nắm chắc các nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; thực hiện có hiệu quả công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể nhằm cải thiện chế độ, chính sách cho người lao động; đổi mới phương thức tập hợp, thu hút người lao động vào tổ chức Công đoàn; chuyển trọng tâm hoạt động về cơ sở và tăng cường hỗ trợ Công đoàn cơ sở trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là trong việc chăm lo, bảo vệ đoàn viên và phát động các phong trào thi đua...

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Công đoàn phường được chỉ định ra mắt đại biểu, gồm 12 thành viên. Ông Hoàng Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường Tân Phú.

Tin liên quan

Công đoàn phường Bình Thạnh đặt mục tiêu phát triển 1.200 đoàn viên trong 5 năm tới

Công đoàn phường Bình Thạnh đặt mục tiêu phát triển 1.200 đoàn viên trong 5 năm tới

(NLĐO)- Nhiệm kỳ mới, Công đoàn phường Bình Thạnh đề ra 13 chỉ tiêu, 7 nhóm nhiệm vụ quan trọng

Công đoàn phường Bến Thành, TP HCM: Đổi mới, nâng cao phúc lợi đoàn viên - lao động

(NLĐO) - Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Bến Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã thống nhất đề ra 12 chỉ tiêu, 5 công trình trọng điểm cho giai đoạn tới

Cam kết mạnh mẽ từ Công đoàn phường

Chú trọng chăm lo phúc lợi, kiểm tra pháp luật lao động và phát triển kỹ năng số cho đoàn viên

