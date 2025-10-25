Công đoàn phường Phú Thạnh: Nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở, chú trọng phát triển đoàn viên

Sáng 25-10, Công đoàn phường Phú Thạnh, TP HCM, đã tổ chức Hội nghị đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, với sự tham dự của 70 đại biểu, đại diện cho hơn 5.269 đoàn viên - lao động trên địa bàn.

Hội nghị đại biểu Công đoàn phường Phú Thạnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, diễn ra sáng 25-10

Phường Phú Thạnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ phường Phú Thạnh, một phần diện tích và dân số của phường Tân Thới Hòa cùng toàn bộ phường Hiệp Tân thuộc quận Tân Phú cũ.

Các lãnh đạo tặng hoa chúc mừng hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Song song với công tác tổ chức, Công đoàn phường đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo đời sống đoàn viên – lao động. Cụ thể, chăm lo, tặng quà, trao học bổng cho 64 đoàn viên và con đoàn viên - lao động khó khăn, bệnh nan y; phối hợp với các Công đoàn cơ sở nâng cao phúc lợi cho người lao động thông qua việc tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" và tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho lao động nữ…

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu hội nghị

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Công đoàn phường Phú Thạnh đã xây dựng 3 nhóm mục tiêu với 21 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Phát triển mới ít nhất 200 đoàn viên Công đoàn mỗi năm; đảm bảo 100% doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập Công đoàn cơ sở theo quy định; phấn đấu ít nhất 80% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện được thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể;...

Ban Chấp hành Công đoàn phường Phú Thạnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn phường Phú Thạnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức ra mắt đại biểu. Ông Nguyễn Quang Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thạnh - được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Phú Thạnh; bà Nguyễn Thị Nhung được chỉ định là Phó Chủ tịch Công đoàn phường.

Ông Nguyễn Quang Hiệp được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Phú Thạnh nhiệm kỳ mới

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Quang Hiệp bày tỏ niềm vinh dự khi được tín nhiệm giao trọng trách và khẳng định Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ phát huy tinh thần "đoàn kết – dân chủ – kỷ cương – đổi mới – sáng tạo" trong mọi hoạt động. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên - lao động để kịp thời kiến nghị, bảo vệ quyền lợi chính đáng...

Ban Chấp hành Công đoàn phường Phú Thạnh nhiệm kỳ mới phát biểu nhận nhiệm vụ

"Trong thời gian tới, Công đoàn phường Phú Thạnh sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn vững mạnh, nâng cao năng lực đại diện, thương lượng và chăm lo tốt hơn cho đoàn viên – lao động. Ban Chấp hành sẽ nỗ lực để Công đoàn phường Phú Thạnh thật sự trở thành điểm tựa tin cậy của người lao động, góp phần xây dựng phường Phú Thạnh văn minh, hiện đại và phát triển bền vững" - ông Nguyễn Quang Hiệp khẳng định.

Trong khuôn khổ hội nghị, các cá nhân, tập thể tiêu biểu, có nhiều thành tích góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn cũng đã vinh dự nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam.