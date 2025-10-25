TP HCM: Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương làm Chủ tịch Công đoàn phường Xuân Hòa

Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Xuân Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, đã diễn ra vào ngày 25-10 với sự tham dự của 100 đại biểu.

Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Xuân Hòa lần thứ I diễn ra vào ngày 25-10

Hiện nay, Công đoàn phường Xuân Hòa được LĐLĐ TP HCM phân cấp quản lý 571 Công đoàn cơ sở với 30.971 đoàn viên.

Sau khi được thành lập, Công đoàn phường đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, sớm triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên cũng như đồng hành, hỗ trợ cùng Công đoàn cơ sở.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa tặng hoa chúc mừng hội nghị

Tiêu biểu như việc hướng dẫn các thủ tục, hỗ trợ Công đoàn cơ sở thay đổi con dấu; kiện toàn nhân sự ban chấp hành, đại hội Công đoàn cơ sở. Từ ngày 1-7 đến nay, Công đoàn phường Xuân Hòa đã vận động thành lập 3 Công đoàn cơ sở; hỗ trợ thay đổi con dấu cho 192 đơn vị…

Công đoàn phường Xuân Hòa cũng huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để chăm cho đoàn viên - lao động trên địa bàn. Điển hình là đã tặng quà cho 265 đoàn viên - lao động khó khăn; triển khai, vận động 17 Công đoàn cơ sở cùng đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chương trình "Bữa cơm Công đoàn" giúp nâng cao chất lượng bữa ăn cho người lao động; vận động 300 bộ vải áo dài nhằm chăm lo cho nữ đoàn viên,…

Đại biểu biểu quyết tại hội nghị

100% đoàn viên - lao động được trang bị kỹ năng chuyển đổi số

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận, thống nhất đề ra các chỉ tiêu, công trình trọng điểm, chương trình trọng tâm trong giai đoạn 2025-2030.

Trong đó, Công đoàn phường chú trọng các chỉ tiêu phát triển đoàn viên. Cụ thể, hàng năm phát triển mới 3.000 đoàn viên; phấn đấu có ít nhất 90% người lao động làm việc ở các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước là đoàn viên; kết nạp 50% số lao động khu vực phi chính thức vào Công đoàn…

Về công trình trọng điểm, Công đoàn phường Xuân Hòa phấn đấu vận động nguồn lực để hỗ trợ xây mới, sửa chữa ít nhất 1 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong nhiệm kỳ.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, phát biểu tại hội nghị

Về chương trình trọng tâm, Công đoàn phường Xuân Hòa thực hiện chương trình "Mỗi đoàn viên – Một phúc lợi thiết thực"; ký kết thỏa thuận hợp tác với siêu thị, cơ sở y tế, giáo dục, dịch vụ... mang lại ưu đãi thiết thực; tổ chức tầm soát sức khỏe, khám bệnh miễn phí hằng năm cho đoàn viên.

Hội nghị đã thống nhất đề ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu; trong đó đẩy mạnh chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên. Cụ thể là trang bị cho đoàn viên - lao động những kiến thức pháp luật lao động để tự bảo vệ mình; tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên tại tòa án...

Bên cạnh đó, Công đoàn phường Xuân Hòa đẩy mạnh triển khai phong trào "bình dân học vụ số", phấn đấu đến năm 2030, 100% đoàn viên - lao động được trang bị kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số như: Tra cứu chính sách – pháp luật qua nền tảng số, kỹ năng bảo mật thông tin cá nhân và phòng tránh lừa đảo trên mạng; trải nghiệm các dịch vụ số thiết yếu trong đời sống và sản xuất.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Kim Thúy, Phó chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đánh giá cao những nỗ lực thích ứng của Công đoàn phường Xuân Hòa. Dù là mô hình mới nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn, Công đoàn phường đã triển khai các hoạt động có hiệu quả, thể hiện tốt vai trò của Công đoàn.

"Thời gian tới, Công đoàn phường cần phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động; đồng thời tăng cường công tác phát triển đoàn viên, đưa ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý hồ sơ, dữ liệu đoàn viên. Mỗi cán bộ Công đoàn phải cần gương mẫu, chuyên nghiệp, tận tâm phục vụ người lao động" - bà Lê Thị Kim Thúy nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Công đoàn phường Xuân Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại hội nghị

Hội nghị cũng thông qua Quyết định chỉ định ban chấp hành gồm 21 thành viên, trong đó, chủ tịch Công đoàn phường Xuân Hòa là bà Nguyễn Thị Mỹ Hương.

Hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão Tại hội nghị, hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn phường, các đại biểu đã chung tay đóng góp nhằm hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão gây ra. Trong đó, Công đoàn Công ty TNHH vật liệu xây dựng xi măng SCG Việt Nam đóng góp 10 triệu đồng. Công đoàn cơ sở đóng góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão



