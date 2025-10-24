HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Bà Hồ Như Cát Tường làm Chủ tịch Công đoàn phường Sài Gòn

PHAN ANH

(NLĐO) - Công đoàn phường Sài Gòn sẽ nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức để thật sự là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của CNVC-LĐ

Chiều 24-10, Công đoàn phường Sài Gòn, TP HCM tổ chức hội nghị đại biểu Công đoàn phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự hội nghị có 70 đại biểu, đại diện cho hơn 47.000 đoàn viên của 939 công đoàn cơ sở trên địa bàn.

Ông Võ Khắc Thái, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP HCM dự và chỉ đạo hội nghị. 

Phấn đấu kết nạp mới 10.000 đoàn viên

Tại hội nghị, bà Hồ Như Cát Tường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn, trình bày kết quả hoạt động Công đoàn phường thời gian qua và phương hướng hoạt động Công đoàn phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Công đoàn phường Sài Gòn đã chăm lo 357 đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho 6 con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập… Đồng thời thành lập mới 6 Công đoàn cơ sở với số lượng 256 đoàn viên.

TP HCM: Bà Hồ Như Cát Tường làm Chủ tịch Công đoàn phường Sài Gòn - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP HCM Võ Khắc Thái trao hoa chúc mừng của Liên đoàn Lao động TP HCM đến hội nghị Công đoàn phường Sài Gòn

TP HCM: Bà Hồ Như Cát Tường làm Chủ tịch Công đoàn phường Sài Gòn - Ảnh 2.

Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn chúc mừng hội nghị Công đoàn phường Sài Gòn

Công đoàn phường cũng thành lập Trang cộng đồng Zalo Official "Công đoàn phường Sài Gòn, TP HCM" để kết nối, chia sẻ, tuyên truyền những nội dung liên quan đến đoàn viên - lao động.

Hưởng ứng phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phát động, Công đoàn phường đã trao đến đoàn viên và người dân trên địa bàn 450 chậu hoa và cây xanh qua hình thức đổi rác tái chế lấy cây xanh, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tạo mảng xanh nơi làm việc, sinh sống.

TP HCM: Bà Hồ Như Cát Tường làm Chủ tịch Công đoàn phường Sài Gòn - Ảnh 3.

Bà Hồ Như Cát Tường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Sài Gòn báo cáo tại hội nghị

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, bà Hồ Như Cát Tường cho biết Công đoàn phường Sài Gòn sẽ thực hiện nội dung, phương thức hoạt động, vì đoàn viên - lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

14 chỉ tiêu chủ yếu Công đoàn phường thực hiện trong nhiệm kỳ tới, trong đó phấn đấu vận động thành lập 200 công đoàn cơ sở; kết nạp mới 10.000 đoàn viên; hỗ trợ Công đoàn cơ sở đủ điều kiện thực hiện thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp phấn đấu đạt từ 75% trở lên…

Để thực hiện đạt những chỉ tiêu trên, Công đoàn phường đề ra 7 nhóm giải pháp trọng tâm. Với ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo, tổ chức Công đoàn phường Sài Gòn sẽ nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức để thật sự là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của CNVC-LĐ.

Chăm lo cho đoàn viên phải thực chất

Phát biểu chỉ đạo, ông Võ Khắc Thái, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP HCM, cho biết trong bối cảnh còn nhiều khó khăn sau gần 4 tháng đi vào hoạt động, nhưng Công đoàn phường Sài Gòn đã cố gắng vượt qua, triển khai tổ chức các hoạt động.

Ông nhấn mạnh vị trí của phường Sài Gòn là "trái tim của TP HCM", có ý nghĩa quan trọng cả về kinh tế, văn hóa, an ninh - quốc phòng.

TP HCM: Bà Hồ Như Cát Tường làm Chủ tịch Công đoàn phường Sài Gòn - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP HCM Võ Khắc Thái phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trước đây, Liên đoàn Lao động TP HCM luôn đánh giá Liên đoàn Lao động quận 1 cũ là một trong những đơn vị chủ công, dẫn đầu trong phong trào. Do đó, ông kỳ vọng Công đoàn phường Sài Gòn tiếp tục kế thừa truyền thống đó, giữ vai trò dẫn dắt, đi đầu trong hệ thống.

Theo ông, Công đoàn phường Sài Gòn có số lượng đoàn viên đông với hơn 47.000 đoàn viên, sẽ là lợi thế để phát huy vai trò, vị thế của tổ chức ông đoàn tại cơ sở.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP HCM yêu cầu Công đoàn phường Sài Gòn tập trung tăng cường phối hợp với hệ thống chính trị tại địa phương để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; chăm lo cho đoàn viên phải thực chất, hiệu quả rõ ràng, tránh dàn trải…

TP HCM: Bà Hồ Như Cát Tường làm Chủ tịch Công đoàn phường Sài Gòn - Ảnh 5.

Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn phường Sài Gòn ra mắt hội nghị

Tại hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP HCM về chỉ định Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn phường Sài Gòn gồm 18 thành viên, trong đó bà Hồ Như Cát Tường làm Chủ tịch Công đoàn phường và bà Hoàng Thị Hà làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Tin liên quan

Phường Sài Gòn muốn xây dựng một số trung tâm thương mại tự do

Phường Sài Gòn muốn xây dựng một số trung tâm thương mại tự do

(NLĐO) - Với 10 trung tâm thương mại và 6 siêu thị lớn, phường Sài Gòn (TP HCM) muốn xây dựng một số trung tâm thương mại tự do để thu hút khách nước ngoài

Một buổi sáng ý nghĩa ở phường Sài Gòn, TP HCM

(NLĐO) - Báo Người Lao Động đã tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho phường Sài Gòn, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân

"Xanh tri thức", "đỏ trái tim": Chủ tịch Nguyễn Văn Được gửi thông điệp đến cán bộ phường Sài Gòn

(NLĐO) - Nhấn mạnh phường Sài Gòn phải là "một tế bào thật sự khỏe", Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu cán bộ cần "xanh tri thức", "đỏ trái tim"

TP HCM công đoàn Công đoàn phường Sài Gòn hội nghị công đoàn phường Sài Gòn Bà Hồ Như Cát Tường Chủ tịch Công đoàn phường Sài Gòn
