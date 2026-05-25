Công đoàn phường Phú Thọ tổ chức hội thi nâng cao tay nghề cho đoàn viên - lao động

Hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 với chủ đề “Công nhân Việt Nam đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, ngày 25-5, Công đoàn phường Phú Thọ (TPHCM) phối hợp Công ty TNHH Mô Tô Hoàng Việt tổ chức Vòng chung kết Hội thi Kỹ thuật viên Dịch vụ - Phụ tùng giỏi năm 2026 nhằm tạo sân chơi giao lưu, học hỏi, nâng cao tay nghề cho đoàn viên - lao động.

Trước đó, vòng loại hội thi diễn ra từ ngày 18-5 với sự tham gia của 73 thí sinh là kỹ thuật viên, kỹ thuật trưởng và nhân viên phụ tùng đang làm việc tại các bộ phận chuyên môn của công ty. Qua các phần thi, ban tổ chức đã tuyển chọn 24 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết.

Hội thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi thiết thực để đoàn viên - lao động giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ; đồng thời khuyến khích tinh thần chủ động học tập, rèn luyện, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong quá trình làm việc.

Các thí sinh tập trung hoàn thành phần thi tại vòng chung kết

Tại vòng chung kết, các thí sinh tranh tài ở 2 khối thi gồm phụ tùng và dịch vụ - kỹ thuật trưởng với nội dung tập trung vào kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, khả năng phân tích, xử lý các tình huống thực tế phát sinh trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng và tư vấn dịch vụ khách hàng.

Theo ban tổ chức, nội dung thi được xây dựng bám sát yêu cầu thực tiễn tại doanh nghiệp nhằm đánh giá toàn diện năng lực chuyên môn, tư duy kỹ thuật, kỹ năng xử lý tình huống cũng như tinh thần trách nhiệm, tác phong nghề nghiệp của người lao động. Trong đó, khối phụ tùng thực hiện bài thi trong thời gian 30 phút; khối dịch vụ và kỹ thuật trưởng có thời gian làm bài 60 phút.

Không khí hội thi diễn ra nghiêm túc, sôi nổi và hào hứng. Trong suốt thời gian thi, các thí sinh tập trung hoàn thành bài thi với tinh thần tự tin, trách nhiệm và quyết tâm cao. Nhiều thí sinh thể hiện kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn phong phú cùng khả năng xử lý tình huống linh hoạt, góp phần tạo nên chất lượng chuyên môn cao cho hội thi.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc

Bên cạnh việc tạo động lực thi đua học tập, nâng cao tay nghề trong đoàn viên - lao động, hội thi còn góp phần lan tỏa phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" tại doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ lao động có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực dịch vụ, kỹ thuật và chăm sóc khách hàng.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho những cá nhân đạt thành tích xuất sắc ở từng khối thi, ghi nhận nỗ lực rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn của đoàn viên - lao động.

Phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ lao động có tay nghề cao Ông Lương Phương Quân – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường Phú Thọ cho biết, cho biết hội thi không chỉ là dịp để người lao động thể hiện tay nghề, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần sáng tạo mà còn góp phần khuyến khích đoàn viên - lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và thị trường lao động. "Thông qua hội thi, doanh nghiệp cũng có điều kiện phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ lao động có tay nghề cao, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh, đồng thời xây dựng lực lượng lao động chuyên nghiệp, tận tâm và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp" – ông Lương Phương Quân nhấn mạnh.



