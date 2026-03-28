HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Sôi nổi hội thi “Duyên dáng áo dài” phường Phú Thọ, TPHCM

Huỳnh Như

(NLĐO) - Trong không khí sôi nổi, hội thi quy tụ 10 đội tham gia, tạo sân chơi ý nghĩa nhằm tôn vinh vẻ đẹp áo dài và lan tỏa bản sắc văn hóa Việt

Ngày 28-3, Công đoàn phường Phú Thọ phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức Hội thi "Duyên dáng áo dài" lần I năm 2026.

Sôi nổi hội thi “Duyên dáng áo dài” phường Phú Thọ, TPHCM - Ảnh 1.
Sôi nổi hội thi “Duyên dáng áo dài” phường Phú Thọ, TPHCM - Ảnh 2.

Các đội thi trình diễn áo dài truyền thống và cách tân đầy sáng tạo

Hội thi quy tụ 10 đội đến từ các cơ quan, đơn vị, khu phố trên địa bàn, với sự tham gia của đông đảo CNVC-LĐ, hội viên và thanh niên. Các đội có sự chuẩn bị công phu, mang đến nhiều phần trình diễn phong phú, từ áo dài truyền thống đậm bản sắc đến những thiết kế cách tân hiện đại. Nhiều tiết mục được dàn dựng bài bản, lồng ghép thông điệp về quê hương, đất nước và con người Việt Nam, tạo nên không khí sôi nổi, hấp dẫn.

Sôi nổi hội thi “Duyên dáng áo dài” phường Phú Thọ, TPHCM - Ảnh 3.
Sôi nổi hội thi “Duyên dáng áo dài” phường Phú Thọ, TPHCM - Ảnh 4.

Hội thi thu hút đông đảo CNVC-LĐ, hội viên và thanh niên tham gia

Phát biểu khai mạc, ông Lương Phương Quân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thọ, Chủ tịch Công đoàn phường – khẳng định áo dài không chỉ là trang phục truyền thống của phụ nữ mà còn là biểu tượng văn hóa tiêu biểu của dân tộc, gắn bó với hình ảnh con người Việt Nam qua nhiều thế hệ. 

Ông nhấn mạnh, bên cạnh vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch của phụ nữ, hình ảnh nam giới trong tà áo dài cũng thể hiện sự trang trọng, lịch lãm, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.

Sôi nổi hội thi “Duyên dáng áo dài” phường Phú Thọ, TPHCM - Ảnh 5.

Ông Lương Phương Quân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thọ, Chủ tịch Công đoàn phường - phát biểu tại hội thi

"Hội thi không chỉ dừng lại ở việc trình diễn mà còn tạo cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên - lao động, hội viên và thanh niên giao lưu, gắn kết; qua đó khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy giá trị áo dài – một di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc. Đồng thời, hoạt động này cũng góp phần lan tỏa hình ảnh người Việt Nam thanh lịch, văn minh, tự tin trong quá trình hội nhập" - ông Lương Phương Quân nhấn mạnh.

Không chỉ là sân chơi văn hóa, hội thi còn góp phần tăng cường sự gắn kết tại cơ sở, thúc đẩy phong trào văn hóa – văn nghệ trong đoàn viên - lao động ngày càng phát triển.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho những đội thi có phần trình diễn ấn tượng, ghi nhận sự đầu tư, sáng tạo và tinh thần tham gia tích cực của các đơn vị.

Ngăn chặn phân biệt đối xử với lao động nữ

Ngăn chặn phân biệt đối xử với lao động nữ

đoàn viên - lao động áo dài CNVC-LĐ phường phú thọ hội thi áo dài
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo