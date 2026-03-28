Sôi nổi hội thi “Duyên dáng áo dài” phường Phú Thọ, TPHCM

Ngày 28-3, Công đoàn phường Phú Thọ phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức Hội thi "Duyên dáng áo dài" lần I năm 2026.

Hội thi quy tụ 10 đội đến từ các cơ quan, đơn vị, khu phố trên địa bàn, với sự tham gia của đông đảo CNVC-LĐ, hội viên và thanh niên. Các đội có sự chuẩn bị công phu, mang đến nhiều phần trình diễn phong phú, từ áo dài truyền thống đậm bản sắc đến những thiết kế cách tân hiện đại. Nhiều tiết mục được dàn dựng bài bản, lồng ghép thông điệp về quê hương, đất nước và con người Việt Nam, tạo nên không khí sôi nổi, hấp dẫn.

Phát biểu khai mạc, ông Lương Phương Quân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thọ, Chủ tịch Công đoàn phường – khẳng định áo dài không chỉ là trang phục truyền thống của phụ nữ mà còn là biểu tượng văn hóa tiêu biểu của dân tộc, gắn bó với hình ảnh con người Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Ông nhấn mạnh, bên cạnh vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch của phụ nữ, hình ảnh nam giới trong tà áo dài cũng thể hiện sự trang trọng, lịch lãm, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.

"Hội thi không chỉ dừng lại ở việc trình diễn mà còn tạo cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên - lao động, hội viên và thanh niên giao lưu, gắn kết; qua đó khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy giá trị áo dài – một di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc. Đồng thời, hoạt động này cũng góp phần lan tỏa hình ảnh người Việt Nam thanh lịch, văn minh, tự tin trong quá trình hội nhập" - ông Lương Phương Quân nhấn mạnh.

Không chỉ là sân chơi văn hóa, hội thi còn góp phần tăng cường sự gắn kết tại cơ sở, thúc đẩy phong trào văn hóa – văn nghệ trong đoàn viên - lao động ngày càng phát triển.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho những đội thi có phần trình diễn ấn tượng, ghi nhận sự đầu tư, sáng tạo và tinh thần tham gia tích cực của các đơn vị.