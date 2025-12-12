Chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất thông qua cơ cấu Đoàn Đại biểu LĐLĐ TP HCM dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; thông qua dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; thông qua Tờ trình về công tác nhân sự Đại hội Công đoàn thành phố. Các đại biểu cũng đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái cử, không tái cử, lần đầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố…

Trước đó, để công tác tổ chức đại hội bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng với nội dung đổi mới, LĐLĐ TP HCM đã lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố nhiệm kỳ 2023-2028 (giai đoạn 2023-2025); dự thảo Văn kiện Đại hội nhằm phù hợp thực tiễn hoạt động Công đoàn trong giai đoạn mới.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, trao đổi tại hội nghị

LĐLĐ TP HCM cho biết Đại hội lần thứ I Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 đánh dấu bước thay đổi cơ bản về mô hình tổ chức trong kỷ nguyên mới; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào nghị quyết đại hội Công đoàn.

Phương châm của Đại hội lần thứ I Công đoàn TP HCM là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển". Mục tiêu của đại hội là "Phát huy truyền thống tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, đột phá; thực hiện tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động; xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, phát triển; xây dựng tổ chức Công đoàn lớn mạnh; góp phần xây dựng TP HCM vững bước trong kỷ nguyên mới".

Đại hội Công đoàn TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến diễn ra vào ngày 26 và 27-12, với số lượng đại biểu tham dự là 650 người.