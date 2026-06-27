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Lao động

Công đoàn Thanh Hóa làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động

Tuấn Minh

(NLĐO)- 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Công đoàn Thanh Hóa đã thực hiện hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động

Sáng 27-6, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Công đoàn Thanh Hóa thăm làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ lợi chính đáng cho người lao động - Ảnh 1.

Ông Lương Trọng Thành, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cho thấy, 6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn trên địa bàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ).

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Công đoàn đã phối hợp thăm hỏi, tặng quà cho 364.739 lượt ĐV, NLĐ với tổng kinh phí hơn 122,7 tỉ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 36 nhà "Mái ấm Công đoàn". Đồng thời, tổ chức các chương trình "Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng", "Tháng Công nhân" và "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo ĐV, NLĐ tham gia.

Công đoàn Thanh Hóa thăm làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ lợi chính đáng cho người lao động - Ảnh 2.

Các đại biểu dự hội nghị

Các phong trào thi đua tiếp tục được đổi mới, nhân rộng. Điển hình, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát động phong trào thi đua "5 tiên phong, 5 đồng hành vươn mình xây dựng đội ngũ CN, NLĐ lớn mạnh, góp phần phát triển Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, kiểu mẫu".

Bên cạnh đó, các phong trào "Lao động giỏi - năng suất cao - thu nhập tốt" giai đoạn 2026-2030 được triển khai; mô hình "Công đoàn kiểu mẫu – đoàn viên gương mẫu" tiếp tục được thực hiện; "Không gian văn hóa công nhân", "Công đoàn số, công nhân số, ngôi nhà số", "Tổ lao động kiểu mẫu - làm việc hạnh phúc" được xây dựng và nhân rộng.

Công đoàn Thanh Hóa thăm làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ lợi chính đáng cho người lao động - Ảnh 3.

Ông Lương Trọng Thành, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trao bằng khen cho 4 tập thể

Cũng theo báo cáo, công tác phát triển ĐV, xây dựng tổ chức Công đoàn trong 6 tháng đầu năm được triển khai sâu rộng, toàn tỉnh thành lập mới 34 Công đoàn cơ sở, kết nạp 10.250 ĐV.

Từ những kết quả đã đạt được, tại hội nghị Công đoàn Thanh Hóa đã tập trung thảo luận các kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, vướng mắc, đồng thời có các kiến nghị, giải pháp gửi Công đoàn cấp trên để xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lương Trọng Thành, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cho rằng, cán bộ Công đoàn cần chuyển từ tư duy phát hiện sang tư duy giải quyết vấn đề; không chỉ nhận diện vấn đề mà phải chủ động đề xuất giải pháp.

Công đoàn Thanh Hóa thăm làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ lợi chính đáng cho người lao động - Ảnh 4.

Bà Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa trao bằng khen cho 10 cá nhân

Theo ông Lương Trọng Thành, trong bối cảnh hiện nay, khối lượng công việc lớn đòi hỏi cán bộ Công đoàn không chỉ nỗ lực hơn mà còn phải bắt nhịp nhanh với chuyển đổi số, ứng dụng các cách làm hay để nâng cao hiệu quả.

Trong đó, ông đề nghị cán bộ Công đoàn cần thực hiện mục tiêu "5Đ" gồm làm: đúng, đủ, đồng bộ, đẹp, đầu tiên, hướng tới đợt cao điểm thi đua, chào mừng 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa, với 8 trọng tâm và 9 nhiệm vụ đã đề ra".

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025.

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tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động 6 tháng đầu năm "Tháng Công nhân" chăm lo công tác chăm lo
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