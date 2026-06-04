Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động

Ngày 4-6, gần 100 công nhân Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Xương Phát (phường Long Trường, TPHCM) tham gia chương trình tuyên truyền an toàn lao động kết hợp "Bữa cơm Công đoàn" tại nơi làm việc.

Chương trình do Công đoàn phường Long Trường phối hợp với Ban Giám đốc công ty tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại đây, người lao động được phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn và các biện pháp bảo vệ sức khỏe trong quá trình làm việc.

Tổ chức Công đoàn luôn quan tâm bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những nguy cơ có thể phát sinh trong quá trình lao động. Báo cáo viên cũng dẫn chứng một số vụ tai nạn lao động để giúp công nhân nâng cao ý thức phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho bản thân và doanh nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Chi, công nhân có 10 năm gắn bó với công ty, cho biết doanh nghiệp luôn quan tâm đến quyền lợi và môi trường làm việc an toàn cho người lao động. Nhờ đó, nhiều công nhân yên tâm làm việc lâu dài, có người gắn bó hơn 15 năm.

Theo ông Lê Tô Hà, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Xương Phát, doanh nghiệp luôn xác định phát triển sản xuất phải gắn với chăm lo sức khỏe, an toàn cho người lao động. Công ty thường xuyên thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và phòng ngừa tai nạn lao động.

Những phần quà tình nghĩa được Hội doanh nghiệp phường Long Trường và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Xương Phát tặng công nhân.



Buổi sinh hoạt cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp từ công nhân. Nhiều người cho rằng mỗi cá nhân cần nâng cao trách nhiệm trong việc tự bảo vệ mình, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ngay sau chương trình tuyên truyền, lãnh đạo địa phương, Công đoàn phường và Ban Giám đốc công ty đã cùng dùng "Bữa cơm Công đoàn" với người lao động. Không chỉ là hoạt động chăm lo đời sống vật chất, chương trình còn tạo không khí gắn kết, sẻ chia giữa doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn và công nhân.

Dịp này, 25 phần quà trị giá 500.000 đồng/suất đã được trao cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí do Hội Doanh nghiệp phường Long Trường và công ty hỗ trợ. Những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời đối với công nhân xa quê.

Ông Phùng Văn Hoàng, Chủ tịch Công đoàn phường Long Trường, cho biết lực lượng công nhân có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, Công đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động chăm lo, đồng hành cùng người lao động.

Tổ chức Công đoàn luôn quan tâm bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Không chỉ tại phường Long Trường, nhiều địa phương như Long Phước, Long Bình, Sài Gòn, Bình Quới... cũng đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ đoàn viên và người lao động. Hàng ngàn phần quà với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng đã được trao tận tay công nhân. Nhiều hoạt động nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi cũng được tổ chức cho con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn.



