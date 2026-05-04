Lao động

Công đoàn Thành phố thúc đẩy chương trình nhà ở xã hội để công nhân có cuộc sống tốt hơn

Thanh Nga

(NLĐO)- Chương trình nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm bảo đảm an sinh lâu dài cho người lao động

Tại buổi làm việc với Ban thường vụ Thành ủy TPHCM vào ngày 4-5, LĐLĐ TPHCM cho biết sẽ thúc đẩy chương trình nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động trên địa bàn TPHCM. Đây cũng là một trong những chương trình trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng sống cho người lao động theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mà LĐLĐ Thành phố triển khai.

Công đoàn Thành phố thúc đẩy chương trình nhà ở xã hội để công nhân có cuộc sống tốt hơn - Ảnh 1.

Ban thường vụ Thành ủy TPHCM đã làm việc với Ban thường vụ LĐLĐ TPHCM vào ngày 4-5

Ông Nguyễn Văn Hải, Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố, cho biết nhằm thúc đẩy việc xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân lao động LĐLĐ Thành phố đã ký kết với 4 đơn vị gồm Tập đoàn Hoa Sen, Tập đoàn Phú Cường, Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC); Công ty CP Phát triển dịch vụ LNT 7979 (LNT Group). Chương trình với kỳ vọng cung cấp khoảng 100.000 nhà ở xã hội cho người lao động tại các khu vực tập trung đông công nhân lao động. Trong số này, có khoảng trên 50.000 căn dự kiến được triển khai theo hình thức cho thuê hoặc thuê mua.

Công đoàn Thành phố thúc đẩy chương trình nhà ở xã hội để công nhân có cuộc sống tốt hơn - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Hải, Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố, báo cáo tại buổi làm việc

LĐLĐ Thành phố đã làm việc sơ bộ với các doanh nghiệp sử dụng đông lao động sẽ đăng ký thuê nhà ở xã hội cho công nhân ở. Theo đó, một số doanh nghiệp lớn cho biết sẵn sàng chi tiền thuê nhà ở xã hội cho hàng chục ngàn công nhân ở nhằm giữ chân lao động, giúp họ có nơi ở với các tiện ích tốt hơn.

Hiện nay, nhu cầu nhà ở của người lao động là rất lớn. Để góp phần thúc đẩy chương trình nhà ở và chính sách an sinh cho người lao động, Công đoàn Thành phố đã thành lập tổ công tác làm việc với doanh nghiệp và địa phương nhằm rà soát quỹ đất phù hợp, trong đó ưu tiên các dự án cách nơi làm việc không quá 10 km để thuận tiện cho người lao động đi làm.

Ông Hải thông tin thêm dự án đầu tiên dự kiến khởi công vào tháng 6 tại xã Tân Vĩnh Lộc đồng thời một số dự án khác cũng đang hoàn thiện thủ tục đầu tư để sớm khởi công trong năm nay.

Công đoàn Thành phố thúc đẩy chương trình nhà ở xã hội để công nhân có cuộc sống tốt hơn - Ảnh 3.

Khu nhà ở xã hội công nhân Becamex Định Hòa

Qua báo cáo của LĐLĐ Thành phố về chương trình xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đánh giá cao nỗ lực của Công đoàn Thành phố trong ổn định chỗ ở cho công nhân lao động. Ông gợi mở thêm, Công đoàn Thành phố tiếp tục nghiên cứu, thí điểm xây nhà lưu trú cho công nhân từ kinh phí Công đoàn, trong đó tích hợp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí… Điều này vô cùng ý nghĩa và góp phần nâng cao chất lượng sống cho công nhân lao động Thành phố.

(NLĐO) - Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được chủ động lựa chọn quy trình, thủ tục nhằm tối ưu thời gian triển khai, tiết giảm chi phí

Đất thuê của nhà nước trả tiền hàng năm có được làm nhà ở xã hội?

(NLĐO) - Doanh nghiệp đề nghị được thực hiện dự án nhà ở xã hội tại khu đất được nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm và cấp giấy chứng nhận.

