Đưa nhà ở xã hội gần công nhân hơn

Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó trưởng Phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng TP HCM, dự báo nhu cầu nhà ở xã hội (NƠXH) đến năm 2030 sau hợp nhất khoảng 974.000 căn. Trong đó, công nhân (CN) chiếm 30%, các đối tượng khác 70%.

Hướng tới cung cấp đa dạng sản phẩm

Hiện toàn địa bàn có 193 dự án được xác định trên tổng diện tích 740,28 ha với hơn 229.000 căn hộ. Định hướng đến năm 2040, thành phố sẽ tiếp tục bổ sung quỹ đất, đưa tổng diện tích quy hoạch lên khoảng 1.400 ha. Các khu vực được ưu tiên bố trí nằm tại các đô thị vệ tinh, khu công nghiệp và dọc tuyến giao thông TOD.

Khu nhà ở xã hội Chương Dương Home, phường Thủ Đức, TP HCM Ảnh: QUỐC ANH

Riêng giai đoạn 2026-2030, chỉ tiêu hoàn thành là 181.257 căn. Thành phố cũng tiến hành phân loại nhu cầu theo mật độ dân cư tại 168 phường, xã, đặc khu để áp dụng linh hoạt các phương thức thực hiện, bảo đảm nguồn cung đến đúng đối tượng. "Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND thành phố để giảm từ 10 còn 7 bước và đã giảm 50% thủ tục, rút ngắn còn 152 ngày" - ông Hoan cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TP HCM, khảo sát hơn 200.000 người lao động (NLĐ) trên địa bàn cho thấy có đến 95% mong muốn mua nhà. Tuy nhiên, với thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng/tháng, việc an cư là rất khó.

Để từng bước đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho NLĐ, theo ông Hải, LĐLĐ TP HCM đã chủ động triển khai nhiều giải pháp. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã ký kết thỏa thuận chiến lược với 4 doanh nghiệp (DN) để xây dựng NƠXH cho NLĐ, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 cung cấp đa dạng sản phẩm từ thuê, mua đến thuê mua, với giá phù hợp. Ngoài ra, Công đoàn các cấp tích cực tham mưu DN hỗ trợ tiền thuê nhà, vận động xây dựng nhà lưu trú, phối hợp đề xuất quy hoạch quỹ đất phát triển NƠXH.

Ưu đãi tín dụng, đơn giản thủ tục

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án liên quan NƠXH, ông Hải cho rằng cần hoàn thiện chính sách theo hướng đơn giản hóa thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian phê duyệt. Cần cơ chế "một cửa" liên thông để tháo gỡ vướng mắc pháp lý; ưu tiên quỹ đất sạch, nhất là tại khu chế xuất - khu công nghiệp; tăng ưu đãi cho DN như miễn, giảm thuế, hỗ trợ lãi suất, tạo điều kiện tiếp cận vốn dài hạn chi phí thấp.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), cho rằng nhiều chủ đầu tư làm NƠXH vì cái tâm chứ không phải 10% lợi nhuận. Theo ông Châu, nhiều NLĐ đang phải thuê nhà với mức cao, trên 20% thu nhập là vô lý. Ông hy vọng thời gian tới, nhiều nút thắt về thủ tục được tháo gỡ, tín dụng được ưu đãi, nếu không, quy hoạch cũng chỉ nằm trên giấy vì DN không thể làm được.

Ngoài ra, ông Châu kiến nghị cần xem xét lại mức lãi suất vay ưu đãi cho người mua nhà ở mức 5,4%/năm vì vẫn còn khá cao so với mức 4,8% trước đây. Đồng thời, sớm tháo gỡ khó khăn cho các dự án cải tạo chung cư cũ để tạo quỹ đất sạch cho phát triển đô thị.

Ông Lê Xuân Lành, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển dịch vụ LNT 7979 - một trong những đơn vị ký kết với LĐLĐ TP HCM, cho biết DN kỳ vọng tạo ra sản phẩm nhà ở chất lượng, giá hợp lý cho NLĐ. DN sẽ nghiên cứu phương án tài chính tối ưu để bảo đảm đầu ra cho sản phẩm. "Chúng tôi mong được hỗ trợ về thủ tục, pháp lý và tăng nguồn vốn ưu đãi để mang lại giá tốt nhất cho NƠXH, giúp CN - lao động được thụ hưởng" - ông Lành nói.



