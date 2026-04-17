LĐLĐ TPHCM và IPC hợp tác phát triển nhà ở xã hội cho công nhân

Chiều 17-4, LĐLĐ TPHCM và Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc phối hợp triển khai Đề án Phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động TPHCM.

Sự hợp tác này là cột mốc quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của TPHCM, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở cho công nhân và người lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và IPC ký kết biên bản ghi nhớ.

Theo biên bản ghi nhớ, các bên thống nhất phối hợp triển khai Đề án; nghiên cứu, khảo sát và đánh giá nhu cầu nhà ở xã hội dành cho công nhân và người lao động tại các khu vực trên địa bàn; đề xuất, triển khai các dự án đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại các vị trí phù hợp, theo hình thức phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách và kế hoạch phát triển nhà ở xã hội và đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế với lợi ích cộng đồng, xã hội.

LĐLĐ TPHCM cho biết việc phát triển các dự án nhà ở xã hội không chỉ dừng lại ở việc giải quyết nhu cầu ở, mà còn xây dựng môi trường sống lành mạnh, bền vững cho công nhân, người lao động, góp phần thu hút, giữ chân công nhân, người lao động tại khu vực, địa điểm có nhu cầu cao về nguồn nhân lực.

Do đó, các dự án sẽ đảm bảo đầu tư đồng bộ, chất lượng về cả nhà ở và các công trình tiện ích nội khu phục vụ sinh hoạt, giải trí, giáo dục, đi lại của cư dân (như cửa hàng tiện lợi, nhà trẻ, không gian sinh hoạt cộng đồng, công viên cây xanh, khả năng kết nối với các phương tiện di chuyển công cộng…).

Sự hợp tác giữa hai đơn vị nhằm giúp người lao động tiếp cận với nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống lâu dài

Về địa điểm nghiên cứu, phát triển dự án sẽ tập trung vào các vị trí lân cận hoặc kết nối thuận tiện đến các khu vực có mật độ công nhân, người lao động cao như KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, công viên phần mềm, chủ yếu tại các xã, phường như: Hiệp Phước, An Phú Tây, Tân Mỹ…

Ông Võ Hồng Tài, Quyền Tổng Giám đốc IPC, cho hay ngay sau buổi ký kết, hai đơn vị này sẽ thành lập tổ công tác để cùng nhau nghiên cứu và rà soát quỹ đất, pháp lý, tìm thêm đối tác để đồng hành phát triển chương trình nhà ở xã hội.

"Việc hợp tác với LĐLĐ TPHCM không chỉ là chức năng, nhiệm vụ của IPC mà còn là trách nhiệm xã hội, IPC mong muốn đóng góp một phần trong công cuộc xây dựng tổ ấm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của TPHCM" - ông Tài nhấn mạnh.