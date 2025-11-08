Công đoàn TP HCM hướng tới đổi mới

Sáng 7-11, LĐLĐ TP HCM đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; dự thảo Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Góp ý tại hội nghị, hầu hết đại biểu đều nhìn nhận trong bối cảnh mới, tổ chức Công đoàn thành phố nỗ lực chủ động, thích ứng, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, góp phần giảm rõ rệt tranh chấp lao động so với các nhiệm kỳ trước. Đồng thời, cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới mà dự thảo văn kiện đã nêu. Tuy nhiên, cần cân nhắc một số chỉ tiêu, chương trình đột phá.

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TP HCM, cho rằng mục tiêu đến năm 2030 có 2 triệu đoàn viên Công đoàn thực tăng là thách thức lớn. Để hoàn thành chỉ tiêu này, ông Tuấn đề xuất LĐLĐ thành phố cần xây dựng chương trình, cơ chế và giải pháp cụ thể, có thể vận dụng mô hình cộng tác viên, tình nguyện viên Công đoàn để phối hợp với địa phương vận động người lao động gia nhập tổ chức.

Cán bộ Công đoàn góp ý tại hội nghị

Cũng cho rằng chỉ tiêu trong 5 năm tăng 2 triệu đoàn viên là rất cao trong bối cảnh hiện nay, ông Nguyễn Trung Ngạn, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TP HCM, đề nghị cần khảo sát thực tế, khoa học thì mới bảo đảm được việc đưa ra chỉ tiêu và thực hiện chỉ tiêu này.

Ông cũng đề xuất bổ sung thêm vào báo cáo kết quả công tác an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ), chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện lao động, tình hình tai nạn lao động, nhất là tai nạn lao động nặng; vai trò của Công đoàn trong thực hiện Chỉ thị 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác AT-VSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và Chỉ thị số 31-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác AT-VSLĐ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị cần đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ Công đoàn phường, xã, đặc khu để đáp ứng yêu cầu hội nhập và cam kết quốc tế về lao động; đổi mới phương thức chăm lo theo hướng chú trọng các chương trình mang lại lợi ích lâu dài, nâng cao tay nghề, tạo điều kiện để công nhân học tập cũng như hỗ trợ con công nhân - lao động...

Đồng thời, tập trung xây dựng dữ liệu lớn của Công đoàn thành phố gồm dữ liệu đoàn viên; các hoạt động; văn bản của tổ chức Công đoàn để thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, ghi nhận các ý kiến góp ý của các cán bộ Công đoàn. Về chỉ tiêu phát triển đoàn viên, ông cho rằng tuy cao nhưng không phải không khả thi nếu toàn hệ thống Công đoàn quyết tâm trong tổ chức thực hiện. Bởi đây là nhiệm vụ quan trọng, mỗi cán bộ Công đoàn cần có tâm, có trách nhiệm và hành động cụ thể để đạt mục tiêu đề ra.

Công đoàn TP HCM tuần này Tuần này (từ ngày 3 đến 8-11), các Tổ công tác quản lý địa bàn - LĐLĐ TP HCM đã tổ chức hội nghị giao ban, qua đó triển khai các nội dung hoạt động, hướng dẫn Công đoàn cơ sở trong công tác tổ chức đại hội/hội nghị ban chấp hành mở rộng. Đồng thời, tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; dự thảo Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Bên cạnh đó, lãnh đạo LĐLĐ TP HCM đã tổ chức thăm, hỗ trợ 2 gia đình đoàn viên đặc biệt khó khăn tại phường Bến Cát, TP HCM. Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/gia đình.



