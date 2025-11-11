Tìm giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn trong tình hình mới

Chiều 11-11, Công đoàn các phường Khánh Hội, Xóm Chiếu và Vĩnh Hội, TP HCM đã phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức đại hội/hội nghị Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại hội nghị, đại diện Tổ công tác quản lý địa bàn số 2 - LĐLĐ TP HCM đã triển khai đến hơn 180 Công đoàn cơ sở trên địa bàn 3 phường các văn bản chỉ đạo của LĐLĐ thành phố liên quan công tác tổ chức đại hội/hội nghị Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong đó, tập trung hướng dẫn xác lập hình thức, thời gian tổ chức đại hội/hội nghị tại Công đoàn cơ sở.

Cán bộ Công đoàn cơ sở nghe triển khai quy định, hướng dẫn tổ chức đại hội/hội nghị

Cụ thể, Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 và Công đoàn cấp cơ sở đã hết nhiệm kỳ, ban chấp hành được chỉ định lần đầu sẽ tiến hành tổ chức đại hội theo Kế hoạch 198/KH-LĐLĐ của LĐLĐ TP HCM.

Đối với Công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, nhiệm kỳ 2024-2028 trở về sau thì được kéo dài nhiệm kỳ đại hội đến năm 2030 và tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng.

Đại diện LĐLĐ TP HCM lưu ý trong quá trình chuẩn bị đại hội/hội nghị, công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý; xây dựng báo cáo chính trị đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ vừa qua.

Các Công đoàn cơ sở cần chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức sinh hoạt rộng rãi, dân chủ để đoàn viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến các dự thảo văn kiện đại hội. Bên cạnh đó, tổng hợp ý kiến của người lao động liên quan quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động và hoạt động Công đoàn, từ đó tìm ra giải pháp, mô hình chăm lo thiết thực. Các chỉ tiêu, chương trình trọng tâm, giải pháp phải phù hợp với thực tế tại đơn vị, có tính khả thi và hiệu quả, nhằm củng cố vai trò của tổ chức Công đoàn tại cơ sở.

Công đoàn phường Chánh Hưng giải đáp các thắc mắc của Công đoàn cơ sở liên quan việc tổ chức đại hội/hội nghị

Chiều cùng ngày, nhằm hỗ trợ Công đoàn cơ sở, Công đoàn phường Chánh Hưng cũng đã triển khai Bộ tài liệu phục vụ công tác tổ chức đại hội/hội nghị Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 đến các đơn vị.

Cán bộ Công đoàn cơ sở chỉ cần quét mã QR để tìm hiểu các biểu mẫu và văn bản hướng dẫn việc tổ chức đại hội/hội nghị Công đoàn cơ sở.