Lao động

Công đoàn TP HCM tổ chức nhiều hoạt động thiết thực

T.Yên

Trong tuần (từ ngày 29-9 đến 4-10), các cấp Công đoàn TP HCM đã tổ chức nhiều hoạt động quan trọng.

Cụ thể, LĐLĐ TP HCM đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 nhằm đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III/2025; trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; triển khai các hướng dẫn về công tác tổ chức, tài chính phục vụ tổ chức đại hội/hội nghị Công đoàn các cấp; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm, nhất là việc chăm lo Tết Bính Ngọ cho đoàn viên - lao động…

Công đoàn TP HCM tổ chức nhiều hoạt động thiết thực - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn, Đảng ủy và Công đoàn phường Phú Định thăm, hỗ trợ gia đình đoàn viên khó khăn

LĐLĐ TP HCM cũng đã ban hành Công văn 3478/LĐLĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba nhằm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, nhân ái, góp phần củng cố tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Cuba.

LĐLĐ thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết hội thi trực tuyến "Công đoàn TP HCM đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước"; biểu dương, khen thưởng 30 tập thể và 288 cá nhân với tổng trị giá giải thưởng trên 400 triệu đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ TP HCM cùng các tổ công tác quản lý địa bàn và Công đoàn các phường, xã cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo con em đoàn viên - lao động khó khăn nhân dịp Tết Trung thu; tặng quà, trao trợ cấp cho đoàn viên các nghiệp đoàn có hoàn cảnh khó khăn… 

Tin liên quan

Hoạt động Công đoàn phải hiệu quả sau sắp xếp

Hoạt động Công đoàn phải hiệu quả sau sắp xếp

Từng cấp Công đoàn phải điều chỉnh nhiệm vụ để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng, loại hình tập hợp trong tình hình mới

Bảo đảm hoạt động Công đoàn sau sắp xếp

Mỗi Công đoàn phường, xã, đặc khu thực hiện đăng ký ít nhất 1 công trình, phần việc cụ thể, thiết thực.

Gỡ vướng để hoạt động Công đoàn thông suốt

Ngày 12-9, tại TP HCM, Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có buổi làm việc với Thành ủy TP HCM và LĐLĐ thành phố.

