Gỡ vướng để hoạt động Công đoàn thông suốt

Tại buổi làm việc, LĐLĐ thành phố đã báo cáo về tình hình CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn sau khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau sáp nhập, LĐLĐ thành phố quản lý hơn 23.500 Công đoàn cơ sở với gần 2,5 triệu đoàn viên. Đến nay, LĐLĐ thành phố đã thành lập 141/168 Công đoàn phường, xã, đặc khu và 9 tổ công tác quản lý địa bàn, đồng thời, ban hành các hướng dẫn, quy định tạm thời về nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ công tác quản lý địa bàn để bảo đảm công tác chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Công đoàn cơ sở không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo LĐLĐ thành phố, việc tổ chức mô hình Công đoàn xã, phường, đặc khu phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ đó tạo sự đồng bộ, sự liên kết chặt chẽ giữa các cấp Công đoàn trong triển khai nhiệm vụ. Nhưng do quy mô, số lượng Công đoàn cơ sở và đoàn viên quá lớn trong khi mô hình mới nên hoạt động của Công đoàn còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, tổ chức bộ máy, bố trí kinh phí cho Công đoàn xã, phường, đặc khu để hoạt động ngày càng ổn định, hiệu quả.

Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam trong buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động Công đoàn TP HCM

Từ thực trạng trên, LĐLĐ thành phố đã kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung, vấn đề quan trọng. Trong đó, đề xuất được thí điểm giao các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho Công đoàn phường, xã và đặc khu. Kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam sớm xem xét, điều chỉnh Điều lệ, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các quyết định có liên quan đến tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, công tác nhân sự...

Công đoàn TP HCM cũng nhận định việc thành lập tổ công tác quản lý địa bàn là nhu cầu cấp thiết, đang phát huy hiệu quả tích cực, trở thành cầu nối giữa Công đoàn thành phố với Công đoàn cơ sở. Ngoài ra, LĐLĐ thành phố kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam sớm triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý đoàn viên nhằm bảo đảm công tác quản lý đầy đủ, chính xác thông tin đoàn viên.

Tại buổi làm việc, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy TP HCM đã lắng nghe, ghi nhận, trao đổi cụ thể từng vấn đề vướng mắc, khó khăn và đưa ra hướng giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho các cấp Công đoàn thành phố hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.