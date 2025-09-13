Gỡ vướng để hoạt động Công đoàn thông suốt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Gỡ vướng để hoạt động Công đoàn thông suốt

Tin-ảnh: T.Nga

Ngày 12-9, tại TP HCM, Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có buổi làm việc với Thành ủy TP HCM và LĐLĐ thành phố.

Tại buổi làm việc, LĐLĐ thành phố đã báo cáo về tình hình CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn sau khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau sáp nhập, LĐLĐ thành phố quản lý hơn 23.500 Công đoàn cơ sở với gần 2,5 triệu đoàn viên. Đến nay, LĐLĐ thành phố đã thành lập 141/168 Công đoàn phường, xã, đặc khu và 9 tổ công tác quản lý địa bàn, đồng thời, ban hành các hướng dẫn, quy định tạm thời về nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ công tác quản lý địa bàn để bảo đảm công tác chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Công đoàn cơ sở không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo LĐLĐ thành phố, việc tổ chức mô hình Công đoàn xã, phường, đặc khu phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ đó tạo sự đồng bộ, sự liên kết chặt chẽ giữa các cấp Công đoàn trong triển khai nhiệm vụ. Nhưng do quy mô, số lượng Công đoàn cơ sở và đoàn viên quá lớn trong khi mô hình mới nên hoạt động của Công đoàn còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, tổ chức bộ máy, bố trí kinh phí cho Công đoàn xã, phường, đặc khu để hoạt động ngày càng ổn định, hiệu quả.

Gỡ vướng để hoạt động Công đoàn thông suốt- Ảnh 1.

Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam trong buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động Công đoàn TP HCM

Từ thực trạng trên, LĐLĐ thành phố đã kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung, vấn đề quan trọng. Trong đó, đề xuất được thí điểm giao các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho Công đoàn phường, xã và đặc khu. Kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam sớm xem xét, điều chỉnh Điều lệ, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các quyết định có liên quan đến tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, công tác nhân sự...

Công đoàn TP HCM cũng nhận định việc thành lập tổ công tác quản lý địa bàn là nhu cầu cấp thiết, đang phát huy hiệu quả tích cực, trở thành cầu nối giữa Công đoàn thành phố với Công đoàn cơ sở. Ngoài ra, LĐLĐ thành phố kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam sớm triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý đoàn viên nhằm bảo đảm công tác quản lý đầy đủ, chính xác thông tin đoàn viên.

Tại buổi làm việc, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy TP HCM đã lắng nghe, ghi nhận, trao đổi cụ thể từng vấn đề vướng mắc, khó khăn và đưa ra hướng giải quyết nhằm tạo thuận lợi cho các cấp Công đoàn thành phố hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.

Tin liên quan

18 tỉ đồng chăm lo cho 18.000 đoàn viên - lao động khó khăn

18 tỉ đồng chăm lo cho 18.000 đoàn viên - lao động khó khăn

(NLĐO) - Chương trình thăm hỏi, tặng quà cho 18.000 đoàn viên - lao động thể hiện rõ nét tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau"

CEP trao hàng ngàn suất quà và học bổng cho con khách hàng khó khăn

(NLĐO)- Chương trình Học bổng CEP sẽ trao tặng 2.561 suất học bổng CEP và 4.444 phần quà học tập với tổng kinh phí 7,9 tỉ đồng, tiếp sức con khách hàng khó khăn

LĐLĐ TP HCM trao 100 suất hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn

(NLĐO)- Dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ TP HCM trao 18.000 suất hỗ trợ với tổng trị giá 18 tỉ đồng cho đoàn viên, lao động khó khăn

chính quyền địa phương công đoàn cơ sở Công đoàn Việt Nam công tác nhân sự chuyển đổi số buổi làm việc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo