Lao động

Công đoàn TP HCM tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Tin-ảnh: T.Nga

Trong 3 tháng cuối năm, LĐLĐ TP HCM sẽ tập trung tổ chức chương trình "Đồng hành cùng DN"; Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030...

Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ TP HCM lần thứ 2 đã diễn ra chiều 30-9. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III/2025; trình bày dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn thành phố, tiến tới Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030...

Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn thành phố quý III và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, LĐLĐ thành phố cho biết để kịp thời nắm chắc địa bàn, từ sau khi hợp nhất, LĐLĐ thành phố đã thành lập 9 tổ công tác quản lý địa bàn và thành lập 145 Công đoàn phường, xã, đặc khu, cơ bản đáp ứng theo 2 tiêu chí thành lập tổ chức Công đoàn theo quy định hiện hành.

Công đoàn TP HCM tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ 3 tháng cuối năm - Ảnh 1.

Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - phát biểu tại hội nghị

LĐLĐ TP HCM cũng xây dựng các đề án phát triển Cung Văn hóa Lao động thành phố; thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động (NLĐ) Công đoàn thành phố; sắp xếp tổ chức lại các doanh nghiệp (DN), đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Công đoàn thành phố. Đồng thời, bố trí cơ cấu nhân sự các đơn vị thuộc đề án theo hướng tinh, gọn, hiệu quả.

Trong công tác bảo vệ, chăm lo đoàn viên - lao động, thời gian qua, LĐLĐ thành phố đã tích cực tham gia các phiên tòa giải quyết tình hình nợ lương, nợ BHXH cho NLĐ. Tổ chức nhiều đoàn đến thăm và động viên gia đình đoàn viên bị mất do tai nạn lao động và bệnh hiểm nghèo; trao 800 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con đoàn viên được tiếp tục đến trường; trao 3 "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.

Bên cạnh đó, LĐLĐ thành phố tổ chức các hoạt động chăm lo cho 18.000 đoàn viên - lao động nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; phối hợp tổ chức chương trình "Vì sức khỏe NLĐ" thăm khám, tầm soát, cấp thuốc và tặng quà cho hơn 1.200 nữ công nhân - lao động tại các DN trên địa bàn.

Ngoài ra, LĐLĐ thành phố chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức 416 "Bữa cơm Công đoàn" với 225.000 đoàn viên - lao động được thụ hưởng, tổng kinh phí thực hiện khoảng 13 tỉ đồng (trong đó nguồn kinh phí Công đoàn chi khoảng 7,2 tỉ đồng).

Trong 3 tháng cuối năm, LĐLĐ TP HCM sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ như tổ chức chương trình "Đồng hành cùng DN"; tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn thành phố năm 2025; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bên cạnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025, nhất là phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, LĐLĐ thành phố còn chỉ đạo Công đoàn phường, xã, đặc khu hỗ trợ Công đoàn cơ sở theo dõi, nắm tình hình quan hệ lao động, tình hình lương, thưởng Tết năm 2026...

Tin liên quan

LĐLĐ TP HCM trao 100 suất hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn

LĐLĐ TP HCM trao 100 suất hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn

(NLĐO)- Dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ TP HCM trao 18.000 suất hỗ trợ với tổng trị giá 18 tỉ đồng cho đoàn viên, lao động khó khăn

Danh sách Chủ tịch Công đoàn phường, xã thuộc tổ công tác số 4 và số 9 - LĐLĐ TP HCM

(NLĐO) - Trong thời gian không quá 12 tháng, Ban Chấp hành Công đoàn phường, xã được chỉ định phải tổ chức đại hội để bầu Ban Chấp hành mới.

LĐLĐ TP HCM tiếp đoàn đại biểu Đại hội Công đoàn quốc gia Singapore

(NLĐO)- Buổi làm việc nhằm tăng cường hợp tác song phương trong các hoạt động Công đoàn và nguồn nhân lực

hỗ trợ người lao động tổ chức Công đoàn công đoàn cơ sở đại hội công đoàn tư vấn pháp luật Ban chấp hành Tết Nguyên đán
