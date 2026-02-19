HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Lao động

Sau Tết, ngành nào tại TPHCM khát nhân lực?

Huỳnh Như

(NLĐO) - Sau Tết, thị trường lao động TPHCM được dự báo tiếp tục lệch pha cung – cầu khi doanh nghiệp tăng tốc sản xuất trong khi nguồn nhân lực phục hồi chậm

Khi guồng quay sản xuất – dịch vụ tăng tốc sau Tết 2026, thị trường lao động TPHCM được dự báo nhiều khả năng bước vào chu kỳ thiếu hụt nhân lực mới. Doanh nghiệp đồng loạt tái khởi động đơn hàng, mở rộng sản xuất và tăng cường hoạt động dịch vụ, trong khi nguồn cung lao động chưa kịp phục hồi cả về số lượng lẫn kỹ năng. Khoảng cách cung – cầu vì thế tiếp tục nới rộng, đặc biệt ở các ngành sản xuất công nghiệp, logistics, thương mại – dịch vụ và công nghệ.

Cầu lao động tiếp tục vượt cung

Theo dự báo của Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, từ dữ liệu năm 2025 và chu kỳ vận động nhiều năm, thị trường lao động bước sang năm 2026 với kịch bản quen thuộc, cầu vẫn cao hơn cung và mức thiếu hụt bộc lộ rõ nhất trong giai đoạn sau Tết.

Thị trường lao động TPHCM năm 2026: Những ngành nghề sẽ khát nhân lực sau Tết - Ảnh 1.

Năm 2025, doanh nghiệp cần hơn 313.000 lao động, trong khi nguồn tìm việc chỉ khoảng 191.000 người

Năm 2025, doanh nghiệp đăng ký 313.681 vị trí tuyển dụng, trong khi số người tìm việc chỉ đạt 191.790. Khoảng chênh lệch lớn này phản ánh tình trạng khát lao động mang tính cơ cấu tại ba khu vực TPHCM (cũ) – Bình Dương (cũ) – Bà Rịa Vũng Tàu (cũ). 

Sang năm 2026, xu hướng này khó đảo chiều khi ba động lực tăng cầu vẫn duy trì gồm dòng vốn FDI tiếp tục giải ngân và mở rộng sản xuất; vai trò trung tâm dịch vụ – tài chính – thương mại – logistics của TPHCM ngày càng rõ nét; và định hướng phát triển kinh tế giai đoạn 2025–2030 ưu tiên công nghệ, dịch vụ chất lượng cao và công nghiệp chế biến.

Thị trường lao động TPHCM năm 2026: Những ngành nghề sẽ khát nhân lực sau Tết - Ảnh 2.

Guồng quay sản xuất – dịch vụ tăng tốc ngay sau Tết 2026 kéo theo nhu cầu tuyển dụng bùng lên, trong khi nguồn lao động chưa sẵn sàng, khiến nhiều ngành rơi vào tình trạng thiếu người.

Ở chiều cung, biến động lao động sau Tết hằng năm tiếp tục tạo ra khoảng trống ngắn hạn. Những hạn chế của năm 2025 chưa thể khắc phục ngay gồm tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề ngắn hạn thấp (8,20%), lực lượng lao động trên 45 tuổi còn lớn (39.135 người, chiếm 20,41%), cùng sự lệch pha giới tính giữa cung thiên nữ (54,04%) và cầu thiên nam (54,44%). Điều này khiến doanh nghiệp không chỉ thiếu người mà thiếu lao động đạt chuẩn kỹ năng, nhất là các vị trí cần tay nghề thực hành, tác phong công nghiệp và khả năng làm việc ca kíp.

Thị trường lao động TPHCM năm 2026: Những ngành nghề sẽ khát nhân lực sau Tết - Ảnh 3.

Doanh nghiệp chuyển mạnh sang tuyển online, người lao động buộc phải thích nghi. Ảnh minh họa (Nguồn: Pixabay)

Song song đó, tuyển dụng trực tuyến đang trở thành xu hướng mang tính cấu trúc. Năm 2025, gần 76% doanh nghiệp tuyển dụng qua nền tảng số (22.747/29.907), và tỉ lệ này được dự báo tiếp tục tăng trong năm 2026. Người lao động vì thế phải cạnh tranh không chỉ bằng tay nghề mà còn bằng khả năng thích nghi với môi trường tuyển dụng số hóa.

Ngành nào sẽ khát nhân lực nhất?

Cấu trúc cầu lao động năm 2026 nhiều khả năng giữ tương tự năm 2025, với TPHCM (cũ) 136.340 vị trí, Bình Dương (cũ) 105.080 vị trí và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) 72.261 vị trí.

Thị trường lao động TPHCM năm 2026: Những ngành nghề sẽ khát nhân lực sau Tết - Ảnh 4.

Phân bổ nhu cầu lao động năm 2026 dự kiến giữ nguyên cấu trúc

Cụ thể, tại TPHCM, nhu cầu dồn vào các nhóm văn phòng – tài chính – CNTT – thương mại điện tử – bán lẻ – F&B – du lịch – chăm sóc khách hàng. Sự phục hồi tiêu dùng và mở rộng dịch vụ sau Tết là động lực chính đẩy nhu cầu tuyển dụng tăng nhanh trong những tháng đầu năm.

Bình Dương tiếp tục là điểm nóng của lao động phổ thông và công nhân vận hành dây chuyền. Năm 2025, địa phương này tuyển 79.331 lao động phổ thông và 25.749 lao động chuyên môn; mô hình này dự kiến lặp lại khi các nhà máy tăng tốc hoàn thành đơn hàng.

Bà Rịa – Vũng Tàu bước vào giai đoạn cao điểm của ngành cảng biển – logistics – vận tải – dịch vụ hỗ trợ cảng. Với cơ cấu năm 2025 trong đó 58.618 lao động chuyên môn được tuyển, khu vực này tiếp tục nghiêng mạnh về nhu cầu lao động kỹ năng cao, đặc biệt trong logistics cảng, vận hành kho bãi, kỹ thuật hàng hải và du lịch biển.

Thị trường lao động TPHCM năm 2026: Những ngành nghề sẽ khát nhân lực sau Tết - Ảnh 5.

Logistics, sản xuất và thương mại – dịch vụ là nhóm ngành được dự báo chịu áp lực thiếu nhân lực lớn nhất. Ảnh minh họa. (Nguồn: Pixabay)

Cơ cấu tuyển dụng cho thấy thứ tự ưu tiên nhiều khả năng lặp lại trong năm 2026, lao động giản đơn 39,82%; công nghiệp chế biến – kỹ thuật 23,23%; thương mại – dịch vụ – logistics 8,99%. Các nhóm chuyên môn cao gồm tài chính – kế toán – bất động sản 6,34%; hành chính – pháp luật – quản trị 4,83%; CNTT – truyền thông 1,89%; giáo dục – xã hội 2,64%; và y tế – chăm sóc sức khỏe 0,31%.

Ngay sau Tết, các lĩnh vực dự báo thiếu nhân lực rõ rệt nhất gồm logistics – kho bãi – vận tải, sản xuất công nghiệp, thương mại điện tử, tài chính – kế toán, CNTT và du lịch – khách sạn – nhà hàng.

Top 10 ngành bị ảnh hưởng bởi AI năm Bính Ngọ 2026

(NLĐO) - Các chuyên gia nhận định AI không "xóa sổ" hoàn toàn nghề nghiệp, nhưng sẽ làm thay đổi sâu sắc bản chất nhiều công việc

Tái cấu trúc mạnh mẽ thị trường lao động

Để góp phần tăng trưởng kinh tế 2 con số, thị trường lao động không chỉ cần đủ quy mô mà còn phải đạt chất lượng, năng suất và bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Làm Tết, thu nhập có thể gấp 4 lần ngày thường

(NLĐO) - Làm việc dịp Tết âm lịch, người lao động được hưởng mức lương cao nhất năm nhưng giờ làm thêm vẫn bị khống chế

