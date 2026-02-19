HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Khích lệ người lao động làm ngành nghề đặc thù trong những ngày Tết

T.Nga

(NLĐO)- Nhiều người lao động trong các ngành nghề đặc thù, phải làm việc xuyên suốt dịp Tết Bính Ngọ để phục vụ nhu cầu của người dân

Những ngày đầu năm mới, Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã tổ chức các đoàn đi thăm và chúc Tết hơn 500 người lao động tại các đơn vị trực thuộc làm việc liên tục trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 như các Khách sạn Đệ Nhất, Majestic, Continental, Đồng Khởi,...

Động viên lao động đặc thù làm việc trong những ngày Tết Bính Ngọ - Ảnh 1.

Công đoàn Tổng công ty Du lịch Sài Gòn lì xì cho người lao động làm việc xuyên Tết

Ông Lê Trường An, Chủ tịch Công đoàn tổng công ty, cho biết đặc thù của ngành du lịch là đội ngũ đoàn viên, người lao động phải làm việc xuyên suốt vào các dịp lễ, Tết để phục vụ nhu cầu của người dân. Nỗ lực đó đã góp phần quan trọng, giúp đơn vị ngày càng phát triển.

Đến thăm người lao động trong ngày đầu Xuân, bên cạnh những lời chúc tốt đẹp và động viên người lao động vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt công việc được giao, Công đoàn tổng công ty đã trao tặng những phong bao lì xì cho người lao động đang phục vụ khách xuyên Tết.

Động viên lao động đặc thù làm việc trong những ngày Tết Bính Ngọ - Ảnh 2.

Ông Lê Trường An, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (thứ 3 từ trái sang) thăm, chúc Tết người lao động Khách sạn Đệ Nhất

LĐLĐ TPHCM cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại chương trình, LĐLĐ Thành phố đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tận tay những phần quà Tết của Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 300 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng kèm quà trị giá 300.000 đồng.

Động viên lao động đặc thù làm việc trong những ngày Tết Bính Ngọ - Ảnh 3.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM tặng quà cho người lao động Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung

Hơn 10 năm gắn bó tại đơn vị, chị Quách Kim Hoàng, nhân viên công ty đã quen với những cái Tết xa nhà, đón giao thừa giữa ca trực Tết. 

Năm nay cũng vậy, chị được phân công trực đêm giao thừa và đảm bảo an ninh trật tự tại Đường hoa Nguyễn Huệ. Chị tâm sự: "Mong muốn của tôi là hoàn thành tốt nhiệm vụ mà công ty giao, giúp cho người dân TPHCM được hưởng một mùa Xuân an toàn khi đi du lịch cũng như những du khách đến với TPHCM được tiếp cận với văn hóa Tết Việt".

Xem việc trực Tết là một phần trách nhiệm trong công việc nên khi nhận được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, chị Hoàng cảm thấy rất vui và cảm kích.

