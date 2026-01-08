LĐLĐ TP HCM lý giải việc chậm cấp lại kinh phí Công đoàn

Liên quan vấn đề này, ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, cho biết LĐLĐ thành phố đã nắm thông tin từ cơ sở và đang triển khai nhiều giải pháp để khắc phục.

Lý giải nguyên nhân về việc chậm cấp lại kinh phí, theo ông Thái, thời gian qua, Công đoàn thành phố đang thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy, nhân sự thiếu trầm trọng. Nhất là bộ phận tài chính chỉ còn 1/10 nhân sự so với trước đây và biến động liên tục trong khi khối lượng công việc tăng lên dẫn đến chậm xử lý.

Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên - lao động tại cơ sở được triển khai từ nguồn kinh phí Công đoàn

Hiểu rõ công tác tài chính đặc biệt quan trọng nên thời gian qua, tập thể Thường trực LĐLĐ thành phố đã nỗ lực kiện toàn, củng cố lại nhân sự làm công tác này để giải quyết dứt điểm các vấn đề hạn chế.

Đến nay, đa số các đơn vị đã được cấp lại kinh phí, đối với 1.500 hồ sơ còn tồn đọng sẽ được giải quyết dứt điểm trước ngày 15-1 để duy trì, phát huy các chương trình, hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên - lao động tại cơ sở trước thềm Tết Nguyên đán.

Song song với các giải pháp trước mắt, LĐLĐ TP HCM cũng đã triển khai ứng dụng công nghệ trong công tác tài chính, bảo đảm thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới.