HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

LĐLĐ TP HCM lý giải việc chậm cấp lại kinh phí Công đoàn

T.Yên

Vừa qua, một số cán bộ Công đoàn cơ sở tại TP HCM đã bày tỏ băn khoăn về việc chậm cấp lại kinh phí Công đoàn quý IV/2025.

Liên quan vấn đề này, ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, cho biết LĐLĐ thành phố đã nắm thông tin từ cơ sở và đang triển khai nhiều giải pháp để khắc phục. 

Lý giải nguyên nhân về việc chậm cấp lại kinh phí, theo ông Thái, thời gian qua, Công đoàn thành phố đang thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy, nhân sự thiếu trầm trọng. Nhất là bộ phận tài chính chỉ còn 1/10 nhân sự so với trước đây và biến động liên tục trong khi khối lượng công việc tăng lên dẫn đến chậm xử lý.

LĐLĐ TP HCM lý giải việc chậm cấp lại kinh phí Công đoàn - Ảnh 1.

Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên - lao động tại cơ sở được triển khai từ nguồn kinh phí Công đoàn

Hiểu rõ công tác tài chính đặc biệt quan trọng nên thời gian qua, tập thể Thường trực LĐLĐ thành phố đã nỗ lực kiện toàn, củng cố lại nhân sự làm công tác này để giải quyết dứt điểm các vấn đề hạn chế. 

Đến nay, đa số các đơn vị đã được cấp lại kinh phí, đối với 1.500 hồ sơ còn tồn đọng sẽ được giải quyết dứt điểm trước ngày 15-1 để duy trì, phát huy các chương trình, hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên - lao động tại cơ sở trước thềm Tết Nguyên đán.

Song song với các giải pháp trước mắt, LĐLĐ TP HCM cũng đã triển khai ứng dụng công nghệ trong công tác tài chính, bảo đảm thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới.

Tin liên quan

Doanh nghiệp sẽ bị phạt nếu né tránh kinh phí Công đoàn

Doanh nghiệp sẽ bị phạt nếu né tránh kinh phí Công đoàn

(NLĐO)- Chậm đóng kinh phí Công đoàn hoặc đóng không đúng mức quy định, doanh nghiệp phải đối mặt mức xử phạt nặng

Hướng dẫn mới nhất về thu kinh phí Công đoàn

(NLĐO) – Theo văn bản hướng dẫn mới nhất của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn cơ sở được sử dụng 75% tổng số thu kinh phí Công đoàn.

Bộ Tài chính đề xuất quy định miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí Công đoàn

(NLĐO) - Việc miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí Công đoàn nhằm chia sẻ với người sử dụng lao động lúc khó khăn

khối lượng công việc công đoàn cơ sở ứng dụng công nghệ kinh phí công đoàn Phó Chủ tịch Thường trực
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo