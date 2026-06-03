Công đoàn xã Bình Mỹ đẩy mạnh phát triển đoàn viên

Ngày 3-6, Công đoàn xã Bình Mỹ, TPHCM đã tổ chức lễ công bố, trao quyết định và ra mắt Công đoàn cơ sở Siêu thị Go! Củ Chi. Bên cạnh đó, Công đoàn xã cũng đã kết nạp 43 đoàn viên mới tại Công đoàn cơ sở này.

Đại diện Công đoàn xã Bình Mỹ, TPHCM chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Siêu thị Go! Củ Chi

Các đoàn viên Công đoàn mới kết nạp tại lễ ra mắt

Thành lập Công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên mới là một trong những nội dung hoạt động trọng tâm trong Tháng Công nhân năm nay do Công đoàn xã Bình Mỹ đề ra bên cạnh các hoạt động chăm lo vật chất, tinh thần, thi đua lao động giỏi...

Mục tiêu là sẽ thành lập và ra mắt 4 Công đoàn cơ sở, phát triển thêm 200 đoàn viên Công đoàn.

Tính đến thời điểm này, Công đoàn xã đã thành lập được 3/4 Công đoàn cơ sở và kết nạp được 184 đoàn viên.