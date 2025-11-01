HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Phấn đấu thành lập Công đoàn tại 100% doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên

Thanh Yên

(NLĐO) - Nhiệm kỳ mới, Công đoàn các phường, đặc khu sẽ tích cực vận động người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn, thành lập Công đoàn, nghiệp đoàn cơ sở

Hội nghị Đại biểu Công đoàn đặc khu Côn Đảo, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa được tổ chức thành công.

Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn đặc khu Côn Đảo đã phát động các phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", "Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" trong CNVC-LĐ, đồng thời triển khai công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên - lao động. 

Công đoàn đặc khu Côn Đảo đã phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP HCM và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Sài Gòn trao tặng 100 phần quà với tổng trị giá 50 triệu đồng cho đoàn viên, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh trên địa bàn...

Phấn đấu thành lập Công đoàn 100% tại doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Công đoàn đặc khu Côn Đảo ra mặt tại hội nghị (Ảnh: Công đoàn đặc khu)

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, Công đoàn đặc khu Côn Đảo chú trọng công tác phát triển đoàn viên; giới thiệu đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng; tăng cường các hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ đoàn viên - lao động.

Hội nghị cũng đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 thành viên. Trong đó, bà Cao Thị Dung làm Chủ tịch Công đoàn đặc khu Côn Đảo.

Phấn đấu thành lập Công đoàn 100% tại doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên - Ảnh 2.

Đại biểu tham gia biểu quyết tại Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Bình Quới

Công đoàn phường Bình Quới, TP HCM cũng vừa tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 45 đại biểu chính thức tham dự.

Công đoàn phường Bình Quới chính thức thành lập từ 1-10. Một tháng qua, Công đoàn phường đã nỗ lực kiện toàn bộ máy, tập trung xây dựng quy chế hoạt động, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào CNVC-LĐ ở cơ sở.

Phấn đấu thành lập Công đoàn 100% tại doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên - Ảnh 3.

Ban Chấp hành Công đoàn phường Bình Quới nhiệm kỳ 2025-2030

Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Công đoàn phường Bình Quới xác định mục tiêu: tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo của đoàn viên - lao động; tích cực tham gia xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh. 

Cụ thể, Công đoàn phường Bình Quới phấn đấu thành lập Công đoàn cơ sở tại 100% doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có từ 20 lao động trở lên; hỗ trợ tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho 100% đoàn viên, người lao động khi có yêu cầu…

Phấn đấu thành lập Công đoàn 100% tại doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên - Ảnh 4.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và phường Bình Quới chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn phường nhiệm kỳ 2025-2030

Hội nghị đã thông qua quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn phường Bình Quới gồm 7 thành viên. Chủ tịch Công đoàn phường là bà Bùi Thị Khánh Vân.

Dịp này, 4 cá nhân tiêu biểu được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn", ghi nhận những đóng góp tích cực cho phong trào CNVC-LĐ tại địa phương.

Tin liên quan

Nữ công nhân ấm lòng khi nhận được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn

Nữ công nhân ấm lòng khi nhận được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn

(NLĐO) - Được nhận sổ tiết kiệm từ tổ chức Công đoàn TP HCM, chị Nguyễn Thị Trúc Phương, công nhân Công ty CP Sản xuất - Kinh doanh Sơn Kim rất xúc động

Sẽ có 200.000 đoàn viên thụ hưởng từ Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2026

(NLĐO)- Chương trình góp phần đưa phúc lợi Công đoàn đến gần hơn với người lao động, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, khu kinh tế.

Công đoàn xã phát hành bộ trợ lý ảo hỗ trợ người lao động

(NLĐO)- Chuyển đổi số không chỉ hỗ trợ hiệu quả cho công việc của cán bộ Công đoàn xã mà còn phục vụ đoàn viên, người lao động nhanh hơn, sát hơn

tổ chức Công đoàn người lao động lao động sáng tạo lao động giỏi Công đoàn
