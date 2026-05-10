Công đoàn xã Bình Mỹ: Phát huy vai trò Công đoàn trong Tháng Công nhân

Ngày 10-5, Công đoàn xã Bình Mỹ, TPHCM tổ chức khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 18, chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động" và phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Tại chương trình Tổ chức tài chính vi mô CEP chi nhánh Trung An đã trao biểu trưng hỗ trợ 25 suất học bổng, tổng trị giá 50 triệu đồng, cho Công đoàn xã nhằm chăm lo cho con em của người lao động hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn; Công ty TNHH Việt Nam Samho trao 70 triệu đồng để hỗ trợ sửa chữa mái ấm cho người lao động.

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ TPHCM, trao quyết định thành lập cho Công đoàn cơ sở

Dịp này, Công đoàn xã trao quyết định thành lập cho 2 Công đoàn cơ sở; chăm lo cho 50 đoàn viên, lao động khó khăn, bệnh hiểm nghèo (500.000 đồng/trường hợp).

Đồng thời, phối hợp cùng Phòng khám sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình thuộc Chi cục dân số TPHCM tổ chức chương trình truyền thông sức khỏe sinh sản, khám sản phụ khoa và cấp thuốc miễn phí cho khoảng 300 nữ công nhân, lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Phan Hiệp Hòa, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Bình Mỹ, trao quà cho người lao động khó khăn

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Hiệp Hòa, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Bình Mỹ, cho rằng Tháng Công nhân là dịp quan trọng để các cấp Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đồng thời, tạo môi trường để công nhân, lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập trong giai đoạn mới.

Ông Phan Hiệp Hòa đề nghị Công đoàn xã tiếp tục phát huy vai trò, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, lao động, từ đó kịp thời đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động.

Đại diện Công ty TNHH Việt Nam Samho trao biểu trưng hỗ trợ sửa chữa mái ấm đoàn viên cho Công đoàn xã Bình Mỹ

Nữ công nhân, lao động đăng ký khám sản phụ khoa miễn phí tại chương trình

Đại diện Đảng ủy xã cũng đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo chế độ chính sách, xây dựng môi trường lao động an toàn, hài hòa và tiến bộ cho người lao động. Song song đó, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn hoạt động hiệu quả.

"Đối với đoàn viên, công nhân, lao động, tôi mong muốn anh chị em tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành tốt pháp luật lao động, nội quy đơn vị và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng xã Bình Mỹ ngày càng phát triển"- ông Hòa nhắn nhủ.