Lao động

Công đoàn xã Đất Đỏ: Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên

Thanh Nga

(NLĐO)- Công đoàn xã Đất Đỏ đặt mục tiêu 100% cán bộ Công đoàn cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động Công đoàn.

Công đoàn xã Đất Đỏ, TP HCM đã tổ chức Hội nghị đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 vào ngày 12-10, với sự tham dự của 50 đại biểu chính thức, đại diện cho 4.568 đoàn viên trên địa bàn xã.

Công đoàn xã Đất Đỏ: Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên - Ảnh 1.

Đại biểu biểu quyết tại hội nghị

Củng cố tổ chức, chăm lo cho người lao động

Sau khi được thành lập, Công đoàn xã Đất Đỏ tập trung củng cố tổ chức, phân công Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách, theo dõi từng nhóm Công đoàn cơ sở. Công đoàn xã cũng phối hợp chính quyền và các ngành liên quan giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; phối hợp doanh nghiệp tổ chức chương trình "Bữa cơm Công đoàn"; thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con em đoàn viên vượt khó, học giỏi; phát động nhiều đợt thi đua cao điểm khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong đoàn viên- lao động...

Công đoàn xã Đất Đỏ: Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên - Ảnh 2.

Ban chấp hành Công đoàn xã Đất Đỏ nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại hội nghị

Thực hiện chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Ban Chấp hành Công đoàn xã Đất Đỏ đặt mục tiêu phấn đấu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp đạt 100% chỉ tiêu; vận động 90% đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"; 100% Công đoàn cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên, thu nộp đoàn phí và triển khai phong trào trên nền tảng số...

Công đoàn xã Đất Đỏ: Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý đoàn viên - Ảnh 3.

Ông Lê Văn Hòa, Phó chủ tịch LĐLĐ TP HCM phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Hòa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM đề nghị ngay sau hội nghị, Công đoàn xã khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị bằng Chương trình hành động thiết thực, bảo đảm Nghị quyết Hội nghị đi vào cuộc sống một cách hiệu quả; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên và người lao động.

Hội nghị đã công bố quyết định chỉ định ban chấp hành và nhân sự chủ chốt Công đoàn xã nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, bà Lê Thị Kim Loan là chủ tịch Công đoàn xã.

