Ông Nguyễn Văn Phương được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Tân Thuận

Chiều 11-10, Công đoàn phường Tân Thuận, TP HCM đã tổ chức Hội nghị Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 51 đại biểu tham dự, nhằm đánh giá hoạt động từ ngày thành lập 1-7 đến nay, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.

Quang cảnh hội nghị.

Đại diện Công đoàn phường Tân Thuận nhận hoa chúc mừng.

Sau khi hoàn tất sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, Công đoàn phường Tân Thuận hiện quản lý 137 Công đoàn cơ sở và 3 nghiệp đoàn với tổng số 8.710 đoàn viên công đoàn.

Ngay từ khi thành lập, Công đoàn phường Tân Thuận đã thực hiện đúng chức năng, thực hiện tốt nhiệm vụ do LĐLĐ TP HCM và Đảng ủy, Uỷ ban MTTQ phường giao phó. Trong đó, Công đoàn phường đã phối hợp cùng Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức ngày hội "Chung tay vì cộng đồng", chăm lo cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Phương được chỉ định làm Chủ tịch Công đoàn phường Tân Thuận.

Công đoàn phường Tân Thuận sẽ tiếp tục gắn kết chặt chẽ chương trình hành động của Công đoàn với các phong trào thi đua yêu nước do Uỷ ban MTTQ phát động, nhất là "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tập trung hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đoàn viên, người lao động yếu thế; phát huy tinh thần "Mỗi đoàn viên là một tấm gương sẻ chia", góp phần lan tỏa tình đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng...

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt đuợc của Công đoàn phường Tân Thuận từ khi thành lập đến nay.

Bà Thúy đề nghị Công đoàn phường tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Nâng cao vai trò, quyền lợi và làm nòng cốt trong việc hướng dẫn, hỗ trợ Công đoàn cơ sở. Chủ động nghiên cứu, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là tại các doanh nghiệp FDI. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tập trung phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở; giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn phường Tân Thuận xác định các mục tiêu: Tập trung chăm lo và bảo vệ toàn diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị và kỹ năng nghề nghiệp; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp đoàn viên, người lao động, xây dựng Công đoàn phường vững mạnh về mọi mặt, thực sự là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ và chính quyền địa phương.

Đại biểu biểu quyết tại hội nghị.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn phường Tân Thuận nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành và nhân sự chủ chốt của Công đoàn phường Tân Thuận nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, ông Nguyễn Văn Phương làm Chủ tịch Công đoàn phường.

Đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai và nhân dân Cuba.

Tại hội nghị, Công đoàn phường Tân Thuận cũng đã phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ và nhân dân Cuba.