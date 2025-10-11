Ông Nguyễn Văn Phương được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Tân Thuận

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Ông Nguyễn Văn Phương được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Tân Thuận

Tin - ảnh: Huyền Trân

(NLĐO) - Ngay từ khi thành lập, Công đoàn phường Tân Thuận đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ do LĐLĐ TP HCM và Đảng ủy, Uỷ ban MTTQ phường giao phó

Chiều 11-10, Công đoàn phường Tân Thuận, TP HCM đã tổ chức Hội nghị Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 51 đại biểu tham dự, nhằm đánh giá hoạt động từ ngày thành lập 1-7 đến nay, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.

Ông Nguyễn Văn Phương được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Tân Thuận - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Phương được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Tân Thuận - Ảnh 2.
Ông Nguyễn Văn Phương được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Tân Thuận - Ảnh 3.

Đại diện Công đoàn phường Tân Thuận nhận hoa chúc mừng.

Sau khi hoàn tất sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, Công đoàn phường Tân Thuận hiện  quản lý 137 Công đoàn cơ sở và 3 nghiệp đoàn với tổng số 8.710 đoàn viên công đoàn.

Ngay từ khi thành lập, Công đoàn phường Tân Thuận đã thực hiện đúng chức năng, thực hiện tốt nhiệm vụ do LĐLĐ TP HCM và Đảng ủy, Uỷ ban MTTQ phường giao phó. Trong đó, Công đoàn phường đã phối hợp cùng Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức ngày hội "Chung tay vì cộng đồng", chăm lo cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Phương được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Tân Thuận - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Phương được chỉ định làm Chủ tịch Công đoàn phường Tân Thuận.

Công đoàn phường Tân Thuận sẽ tiếp tục gắn kết chặt chẽ chương trình hành động của Công đoàn với các phong trào thi đua yêu nước do Uỷ ban MTTQ phát động, nhất là "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tập trung hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đoàn viên, người lao động yếu thế; phát huy tinh thần "Mỗi đoàn viên là một tấm gương sẻ chia", góp phần lan tỏa tình đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng...

Ông Nguyễn Văn Phương được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Tân Thuận - Ảnh 5.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt đuợc của Công đoàn phường Tân Thuận từ khi thành lập đến nay. 

Bà Thúy đề nghị Công đoàn phường tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Nâng cao vai trò, quyền lợi và làm nòng cốt trong việc hướng dẫn, hỗ trợ Công đoàn cơ sở. Chủ động nghiên cứu, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là tại các doanh nghiệp FDI. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tập trung phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở; giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp.

Ông Nguyễn Văn Phương được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Tân Thuận - Ảnh 6.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn phường Tân Thuận xác định các mục tiêu: Tập trung chăm lo và bảo vệ toàn diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị và kỹ năng nghề nghiệp; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp đoàn viên, người lao động, xây dựng Công đoàn phường vững mạnh về mọi mặt, thực sự là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ và chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Văn Phương được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Tân Thuận - Ảnh 7.

Đại biểu biểu quyết tại hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Phương được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Tân Thuận - Ảnh 8.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn phường Tân Thuận nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành và nhân sự chủ chốt của Công đoàn phường Tân Thuận nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, ông Nguyễn Văn Phương làm Chủ tịch Công đoàn phường.

Ông Nguyễn Văn Phương được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Tân Thuận - Ảnh 9.

Đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai và nhân dân Cuba.

Tại hội nghị, Công đoàn phường Tân Thuận cũng đã phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ và nhân dân Cuba.

Tin liên quan

Công đoàn phường Gò Vấp phấn đấu phát triển mới 150 đoàn viên/năm

Công đoàn phường Gò Vấp phấn đấu phát triển mới 150 đoàn viên/năm

(NLĐO) - Ông Nguyễn Quốc Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gò Vấp, được chỉ định làm Chủ tịch Công đoàn phường

LĐLĐ TP HCM công bố quyết định thành lập thêm 3 Công đoàn xã

(NLĐO) - LĐLĐ TP HCM công bố quyết định thành lập Công đoàn xã Dầu Tiếng, Công đoàn Thanh An và Công đoàn xã Long Hòa

công đoàn Hội nghị đại biểu nhiệm kỳ 2025 - 2030 phường Tân Thuận
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo