Kế hoạch lớn của Công đoàn phường An Lạc trong nhiệm kỳ mới

Chiều 9-10, Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường An Lạc, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã diễn ra với sự tham dự của 50 đại biểu.

Theo Công đoàn phường An Lạc, nhiệm kỳ 2025-2030, mục tiêu mà tổ chức Công đoàn phường đề ra là tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần; bảo vệ toàn diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị và kỹ năng nghề nghiệp; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp đoàn viên, người lao động, xây dựng Công đoàn phường vững mạnh về mọi mặt, thực sự là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ và chính quyền địa phương.

Ông Hà Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn phường An Lạc, thông tin các chỉ tiêu nghị quyết Hội nghị

Cụ thể hóa các mục tiêu đó, Công đoàn phường An Lạc sẽ thực hiện các chương trình trọng tâm, gồm:

Chương trình đồng hành cùng công nhân - lao động: Tiếp tục đổi mới công tác chăm lo, huy động các nguồn lực cùng Công đoàn trao 3 mái ấm Công đoàn; tặng 10.000 phần quà cho đoàn viên, công nhân khó khăn; thành lập 3 điểm phúc lợi đoàn viên phục vụ nhu yếu phẩm giảm giá từ 5%- 35% so với giá thị trường; phối hợp các đơn vị tổ chức lễ cưới tập thể cho công nhân, lao động hằng năm.

Chương trình nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở và tăng cường tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam: Triển khai thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở trong tình hình mới.

Chương trình thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn: Triển khai ứng dụng công nghệ số trong hoạt động Công đoàn, trong công tác tuyên truyền, giáo dục, công tác chăm lo… góp phần thực hiện thành công phong trào "Bình dân học vụ số" do Chính phủ phát động.

Chương trình về phong trào tri đua yêu nước: tăng cường phối hợp tập huấn, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho công nhân, viên chức, người lao động góp phần giúp doanh nghiệp chuyển đổi số, số hoá.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nghị quyết Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhấn mạnh nhiệm kỳ 2025-2030 mở ra một giai đoạn mới với những cơ hội, thách thức đan xen, Công đoàn phường An Lạc cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục các hạn chế, đồng thời tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn; thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn vừa thông thạo nghiệp vụ, vừa tâm huyết với đoàn viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, lao động, kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiêu biểu; thực hiện tốt công tác đôn đốc trích nộp kinh phí, đoàn phí Công đoàn và sử dụng đúng, có hiệu quả nguồn kinh phí Công đoàn...

Ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, phát biểu chỉ đạo Hội nghị





Hội nghị cũng đã chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn phường An Lạc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với 15 ủy viên; Ban Thường vụ 5 ủy viên. Ông Hà Anh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phường được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường An Lạc.