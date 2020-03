Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) cho biết, tác động của dịch COVID-19 đến lao động - việc làm còn thể hiện thông qua các chỉ số về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Cụ thể, số người thất nghiệp đến nộp hồ sơ để hưởng BHTN tháng 2.2020 là 47.164 nghìn người, tăng 59,2% so với tháng 1.2020 (29.839 người) và tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái (số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) tháng 2.2019 là 27.755 người).

Nguyên nhân của việc tăng này là do năm 2020, thời gian nghỉ tết Nguyên Đán rơi vào tháng 1, trong khi năm 2019 thời gian nghỉ tết rơi vào tháng 2.2019. Do vậy số lượng hồ sơ hưởng BHTN tháng 2.2020 tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2019.

Ngoài ra cũng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dẫn đến doanh nghiệp (DN) tạm dừng hoạt động, cắt giảm nhân sự nên số lượng người lao động thất nghiệp tăng cao.

Các doanh nghiệp có số lượng lao động thất nghiệp đồng thời nhiều (trên 10 lao động) vẫn tập trung ở ngành may mặc, giày da...

Thống kê nhanh từ tại một số tỉnh cho thấy tình hình thất nghiệp đang diễn ra khá phức tạp, với quy mô lớn. Tại TP HCM, trong tháng 2 có 9.872 người lao động (NLĐ) thất nghiệp nộp hồ sơ hưởng BHTN, tăng 4.408 người (80,67%) so với tháng 1.2020 (5.464 người) và tăng 3.607 người (57,57%) so với tháng 2.2019 (6.265 người).

Trong đó, lao động thất nghiệp chủ yếu tại các DN FDI: 1.676 người (chiếm 17%) và DN tư nhân: 7.673 NLĐ (chiếm 77,7%). Trong tổng số lao động thất nghiệp, lao động thất nghiệp ở ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo là 5.264 người, chiếm 53,3%; Hoạt động dịch vụ khác: 2.603 người, chiếm 26,3%.

Cũng trong đầu tuần tháng 3, tại đây có tới 2.643 lao động thất nghiệp làm trong 1.957 DN nộp hồ sơ hưởng TCTN. Trong đó, lao động thất nghiệp vẫn tập trung lớn ở DN tư nhân là 1.665 DN với 2.063 người (chiếm 78,05%); DN FDI là 219 DN với 429 người (chiếm 16,23%). Các DN có số lượng lao động thất nghiệp nhiều (trên 10 lao động) cũng chủ yếu là may mặc, giày da...

Theo thống kê tại Bình Dương, trong tháng 2 có 3.835 NLĐ thất nghiệp nộp hồ sơ hưởng BHTN, tăng 696 người (22,2%) so với tháng 1.2020 (3.139 người) và tăng 1.590 người (70,8%) so với tháng 2.2019 (2.245 người) Trong tuần đầu tuần tháng 3, Bình Dương có tới 2.294 lao động thất nghiệp làm trong 1.184 doanh nghiệp nộp hồ sơ hưởng TCTN. Trong đó, lao động thất nghiệp vẫn tập trung lớn ở DN tư nhân là 419 DN với 677 người (chiếm 25,5%); DN FDI là 741 DN với 1593 người (chiếm 69,44%). Các DN có số lượng lao động thất nghiệp đồng thời nhiều (trên 10 lao động) vẫn tập trung ở ngành may mặc, giày da...