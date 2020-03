Thay vì tổ chức hội thi cắm hoa, văn nghệ, thời trang... tập trung đông người, CĐ Công ty TNHH May mặc Bowker Việt Nam (TP Thuận An) chỉ tổ chức thi "Viết về người phụ nữ của tôi" cho tất cả người lao động (NLĐ) cùng tham gia, gửi bài về ban tổ chức để xét trao giải. Ngoài bố trí 250 bình nước rửa tay khô cho các chuyền may, để phòng ngừa dịch bệnh, ban giám đốc và CĐ cơ sở còn tặng xà phòng rửa tay diệt khuẩn cho 6.400 NLĐ. Tổng kinh phí thực hiện gần 400 triệu đồng.



Lãnh đạo Công ty TNHH May mặc Bowker Việt Nam (trái) tặng xà phòng rửa tay cho công nhân

CĐ Công ty TNHH Pung Kook Sài Gòn 3 (TP Thuận An) tặng 2.600 phần quà (40.000 đồng/phần) cho NLĐ, mỗi phần gồm khăn bông tắm và xà phòng rửa tay diệt khuẩn. CĐ Công ty TNHH Giày Thông Dụng (TP Thuận An) tặng 5.600 phần quà gồm sữa tắm cho đoàn viên, với tổng giá trị gần 600 triệu đồng...