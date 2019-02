Bữa cơm ấm cúng cuối năm

06/02/2019 11:08





Bữa cơm cuối năm do tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp chuẩn bị đã làm ấm lòng những người công nhân đón Tết xa nhà

200 người lao động làm việc tại hệ thống Saigontourist có hoàn cảnh khó khăn đã đón Tết sớm khi tham gia Chương trình "Xuân kết nối yêu thưỡng" do Công đoàn (CĐ) Tổng công ty Du lịch Sài Gòn và Chương trình Saigontourist vì cộng đồng phối hợp tổ chức. Chương trình với nhiều hoạt động ý nghĩa như văn nghệ, tặng quà, bốc thăm may mắn, đặc biệt người lao động còn được dùng tiệc buffet miễn phí. Bữa cơm cuối năm diễn ra trong không khí ấm cúng có sự góp mặt của ban tổng giám đốc và những người lao động kém may mắn

Ấm lòng người lao động

Có mặt từ rất sớm, chị Nguyễn Thị Hoàng Yến (quê Bình Phước) chọn một vị trí ngồi thích hợp để tiện thưởng thức chương trình văn nghệ. Chị là pha chế tại Làng du lịch Bình Quới đã 12 năm. Được làm công việc mình thích và từng có một gia đình nhỏ đầm ấm nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Vợ chồng chị chia tay khi chị mang bầu 8 tháng, anh bỏ về quê, chị Yến "vượt cạn" và chăm con một mình. Đến nay đã hơn một năm. Để có thể làm việc kiếm tiền, chị nhờ bà ngoại lên trông cháu. "Giờ con là tất cả với tôi, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn trong công việc. Cảm ơn ban tổ chức đã mời tôi đến tham dự một chương trình ý nghĩa như vậy. Có thêm phần hỗ trợ này, mẹ con tôi sẽ có thêm cái Tết đầy đủ"-chị Yến chia sẻ.

Với chị Lê Thị Hường, tạp vụ tại Khách sạn Đệ Nhất, Xuân kết nối yêu thương thực sự mang lại không khí Tết cho người lao động. Con bị tật bẩm sinh trong khi chồng sức khỏe yếu không làm việc được, chỉ quanh quẩn ở nhà trông nom con, một mình chị gánh vác cả gia đình. Chị bộc bạch: "Cuộc sống khó khăn nên Tết nhất tôi cũng không chuẩn bị gì cho gia đình. Vì vậy, không khí ấm cúng này khiến tôi rất cảm động"

Tết xa quê ý nghĩa

"10 năm làm việc tại TP HCM, gia đình tôi về quê ăn Tết được vỏn vẹn 3 lần. Nay tôi lại bệnh tật nên đường về quê ngày càng xa. Cũng may mắn là tôi vẫn luôn được đồng nghiệp, doanh nghiệp và Công đoàn (CĐ) hỗ trợ nhiều trong công việc lẫn cuộc sống"- nữ công nhân (CN) Trân Thị Thùy Vinh (Công ty TNHH Giày da Huê Phong, quận Gò Vấp, TP HCM đã tâm sự như vậy khi tham gia chương trình "Tết sum vầy" do LĐLĐ quận Gò Vấp tổ chức trong ngày giáp Tết.

Chị Vinh quê ở Bình Định, là một trong những trường hợp đặc biệt khó khăn tại quận Gò Vấp. Bản thân chị bị bệnh hiểm nghèo, dây thần kinh bị chèn dẫn đến thị lực của chị ngày càng giảm sút. Vì vậy mà dù được bố trí ngồi khá gần sân khấu để thuận tiện cho việc đi lại, chị vẫn cần có người hỗ trợ để lên nhận quà. Chị kể việc chạy chữa không mang lại kết quả khả quan từng khiến chị rất suy sụp nhưng chị còn có chồng con, chồng chị làm công việc tự do, thu nhập không ổn định, con gái chị lại bệnh tật nên chị phải tự xốc lại tinh thần để làm chỗ dựa cho con, cho chồng. Nhắc đến bệnh của con, chị bùi ngùi. Sau lần phẫu thuật từ khi mới 7 tháng tuổi, con chị bị ảnh hưởng rất nặng nề. Nhìn bé với nét mặt lanh lợi, í tai nghĩ bé chậm tư duy và hay quên nên không thể học tập bình thường, đã 8 tuổi nhưng bé vẫn phải học lại lớp 1. "Cuộc sống khó khăn, Tết nhất cũng rất sơ sài, không về quê nên hầu như Tết cũng không có gì khác ngày thường. Vì vậy được tham gia chương trình này tôi rất vui. Sự giúp đỡ của CĐ rất thiết thực cho gia đình tôi. Có thể một lúc nào đó, vì bệnh tật tôi cũng phải ngưng công việc mình đang làm nhưng tôi sẽ luôn nhớ đến những lúc mình được quan tâm, giúp đỡ"-chị Vinh tâm sự.

Đã 4 năm nay, chị Nguyễn Thị Thành, CN Công ty TNHH Giày da Huê Phong không về Nghệ An sum họp với gia đình vì căn bệnh ung thư nghiệt ngã. Chị kể khi phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn 3, quá trình điều trị bệnh khiến chị kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể xác, mãi tới khi bước vào giai đoạn xạ trị, sức khỏe của chị mới khá hơn, chị mới đi làm lại được dù chỉ vài ngày trong tháng. Nghĩ tới tình trạng sức khỏe của mình như vậy, chị không dám trông ngày về quê ăn Tết. Chị nói: "Tôi cố gắng suy nghĩ và sống lạc quan để quên đi bệnh tật vì bên cạnh còn nhiều người quan tâm, lo lắng cho tôi, sự giúp đỡ hôm nay của tổ chức CĐ chẳng hạn. Với phần quà này, Tết với tôi vui hơn nhiều"

Chị Vinh và chị Thành là 2 trong số gần 300 CN được phần quà tại chương trình Tết sum vầy. Mỗi phần trị giá từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Đặc biệt, mỗi CN còn được tặng một bình hoa Xuân được kết từ những bàn tay khéo léo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo của quận. Bên cạnh đó, anh chị em CN đã có được một đêm hội Xuân đầy ý nghĩa, được thưởng thức bánh mứt, bốc thăm may mắn với nhiều phần quà giá trị, xem chương trình văn nghệ Xuân, Táo quân đặc sắc …

"Chương trình Xuân kết nối yêu thương năm 2019 tiếp tục dành sự chia sẻ, động viên anh chị em CN lao động đã có nhiều đóng góp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đóng góp cho sự phát triển của hệ thống Saigontourist nhưng có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền không thể về sum họp cùng gia đình hoặc không đủ điều kiện vui xuân đón Tết…"- ông Tô Tấn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist cho biết



