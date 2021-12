Suốt 2 tháng qua, chị Trần Thị Diễm Trang (huyện Hóc Môn, TP HCM) đã phải vắt sức để làm việc. Mỗi ngày, chị đều đi làm từ sáng sớm đến tận khuya mới về nhà, kể cả thứ bảy, chủ nhật. Dù rất vất vả nhưng vì phải cáng đáng cả gia đình nên chị vẫn gắng sức làm việc, chỉ mong các con và cha mẹ có cuộc sống tốt hơn, nhất là khi Tết đã đến gần.



Hy sinh cho người thân

Chia sẻ với chúng tôi về những khó khăn gần đây, chị Trang cho biết sau thời gian tạm ngừng việc do thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, đầu tháng 10-2021, chị quay lại nơi làm việc thì được thông báo đã bị cho thôi việc do doanh nghiệp gặp khó khăn vì dịch.

Chị Lê Thị Thu Nga tranh thủ làm thêm tại nhà để có tiền trang trải cuộc sống.Ảnh: THANH NGA

Trước đó, phải trải qua gần 3 tháng nghỉ việc không lương do công ty ngừng hoạt động để phòng chống dịch, kinh tế gia đình chị Trang đã kiệt quệ, bởi chị là lao động duy nhất trong nhà. Chị lại đang phụng dưỡng cha mẹ già thường xuyên đau ốm. Để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt, chị xin vào làm tại một công ty may tư nhân. Làm ở đây, chị không được ký hợp đồng lao động và phải tăng ca liên tục, có hôm đến 22 giờ. Dù vậy, tính cả tiền tăng ca, thu nhập mỗi tháng của chị chỉ khoảng 7 triệu đồng.

Chị Trang nói: "Công việc vất vả, lương thấp nhưng tôi phải chấp nhận vì đang rất cần việc làm để kiếm tiền lo cho gia đình. Giờ tìm việc tốt không dễ, hơn nữa, tôi chưa thể về quê làm hồ sơ xin việc, trong khi công ty này không cần hồ sơ công chứng nên phải chịu khó làm cầm cự, kiếm tiền tiêu, qua Tết tính tiếp". Sau giờ làm ở công ty, chị Trang rao bán thêm mỹ phẩm và ngũ cốc trên mạng xã hội, mỗi tháng kiếm lời khoảng 1 triệu đồng.

Những tháng qua, chị Hà Thị Mừng - đoàn viên Nghiệp đoàn Giáo viên mầm non quận 7, TP HCM - đã phải rất vất vả để có chi phí trang trải cho gia đình. Từ khi chia tay chồng, chị dắt con ra ở trọ, một mình làm lụng nuôi con. Chị Mừng vốn là giáo viên tại một trường mầm non tư thục ở quận 7, thu nhập tuy không cao nhưng ổn định, giúp chị có thể vừa đi làm vừa chăm sóc con nhỏ không may mắc bệnh máu khó đông. Từ tháng 5, dịch bệnh bùng phát và kéo dài suốt nhiều tháng khiến trường học phải đóng cửa, chị cũng phải tạm nghỉ việc từ đó đến nay. Dù trường có hỗ trợ lương nhưng để có tiền chữa bệnh cho con, chị phải nhận thêm những công việc thời vụ bên ngoài như bán hàng, làm hộ lý trong bệnh viện… Dù vất vả nhưng thu nhập quá thấp nên chị phải gói ghém mới đủ sống. Nhờ sự giúp sức của nhà trường và tổ chức Công đoàn nhiều lần hỗ trợ mẹ con chị những nhu yếu phẩm cần thiết. Chị kể mới đây, chị còn được LĐLĐ TP HCM tặng sổ BHXH tự nguyện.

Nhắc đến Tết, chị ngậm ngùi. "Mọi năm biết chắc có thưởng Tết nên tôi đỡ lo nhưng năm nay, nhà trường cũng rất khó khăn, phải đóng cửa nhiều tháng nên tôi không dám trông mong gì vào thưởng Tết. Giờ tôi chỉ hy vọng trường học có thể mở cửa trở lại, tôi có việc làm và có thu nhập ổn định để lo cho con. Năm nay, mọi người đều khó khăn, vì vậy, Tết gói ghém đơn giản với ít bánh kẹo và quần áo mới cho con là đủ" - chị Mừng tâm sự.

Cực khổ mấy cũng chịu, miễn lo được cho gia đình

Hai tháng qua, anh Trần Quốc Thuận (công nhân xây dựng, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) cũng tăng tốc làm việc để gia đình có Tết.

Anh Thuận quê ở Ninh Thuận, vợ chồng anh vào TP HCM làm công nhân được hơn 2 năm. Vốn sống tiết kiệm nên Tết nào vợ chồng anh chị cũng dành dụm được một khoản để lo Tết cho gia đình và biếu cha mẹ hai bên. Thế nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên đến cuối năm, anh chị vẫn không có dư. Sau khi thành phố thực hiện giãn cách được 1 tháng thì anh nhận được tin công ty mình giải thể, còn vợ làm việc cho một công ty tại KCX Linh Trung phải tạm hoãn hợp đồng lao động.

Không có thu nhập nên vợ chồng anh phải cố gắng xoay xở đủ mọi công việc từ bán bảo hiểm xe máy đến nhận thêu tranh… Tuy nhiên, công việc tạm thời chỉ làm được thời gian ngắn thì thành phố siết chặt giãn cách khiến việc giao dịch, gửi hàng hóa trở nên khó khăn. Số vốn ít ỏi cũng bị "chôn" trong số tranh thêu không gửi đi được. Thời gian ấy, vợ chồng anh chỉ sống nhờ tiền hỗ trợ của nhà nước. Ngay khi nới lỏng giãn cách, anh Thuận may mắn tìm được việc ở một công trình tại tỉnh Bình Dương. Dù công việc cực nhọc nhưng mức thu nhập tạm ổn, khoảng 300.000 đồng/ngày. Mỗi ngày, anh đều dậy từ sớm, vượt quãng đường hơn 20 km đến công trình và làm việc đến 22 giờ mới nghỉ. Dù vậy, anh luôn nỗ lực làm việc, kể cả cuối tuần. Anh cho biết mấy tháng dịch bùng phát, không gửi về quê được cho mẹ đồng nào nên rất áy náy. Vì vậy, giờ có việc làm thì khổ mấy anh cũng chịu được.

Là mẹ đơn thân, chị Lê Thị Thu Nga, công nhân Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Vệ sinh công nghiệp Việt Long (ngụ quận 6, TP HCM), cũng phải làm cùng lúc 2 công việc mới đủ trang trải cuộc sống. Chị cho biết thu nhập từ công việc lao công hằng tháng chỉ xấp xỉ 5 triệu đồng, không đủ trang trải chi phí sinh hoạt, chưa tính đến việc phải nuôi 2 con còn độ tuổi ăn học. Vậy nên buổi tối, chị nhận thêm đồ về gia công tại nhà, mỗi tháng kiếm khoảng 1 triệu đồng. Chị nói: "Làm 2 công việc, mỗi ngày tôi phải làm việc suốt 15-16 giờ, cực thì có cực nhưng chỉ cần có tiền để lo cho các con thì tôi đều chấp nhận. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là các con luôn hiểu và chia sẻ với mẹ. Tết nhất cũng không đòi hỏi gì, năm nào 3 mẹ con cũng ăn Tết rất đơn giản".