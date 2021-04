Hơn 1 năm qua, tình hình việc làm, đời sống của đội ngũ CNVC-LĐ TP HCM chịu tác động không nhỏ của dịch Covid-19. Sớm nhận diện khó khăn mà đoàn viên - lao động đối diện, các cấp Công đoàn TP đã tăng cường đẩy mạnh và nâng chất chương trình "Phúc lợi đoàn viên". Chương trình không chỉ tạo điều kiện để đoàn viên - lao động được tiếp cận các dịch vụ, hàng thiết yếu với giá ưu đãi mà còn mở rộng về lĩnh vực lẫn đối tượng thụ hưởng. Không chỉ đoàn viên mà con em đoàn viên cũng được thụ hưởng từ chương trình này.



Vì sức khỏe người lao động

Mới đây, LĐLĐ TP và Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp (BNN) đã ký kết thực hiện chương trình "Phúc lợi đoàn viên" năm 2021 với nhiều nội dung thiết thực nhằm nâng cao sức khỏe đoàn viên - lao động trên địa bàn TP. Hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức chương trình khám sức khỏe, tầm soát bệnh và chữa trị BNN có chất lượng tốt với giá giảm 15% cho đoàn viên - lao động.

Điểm nhấn của thỏa thuận hợp tác là việc khám chữa bệnh sẽ được triển khai ở các ngành, lĩnh vực lao động có nguy cơ mắc BNN cao. Thông qua việc khám tầm soát, nếu phát hiện đoàn viên - lao động bị BNN, tổ chức Công đoàn TP sẽ hỗ trợ các thủ tục để họ được đi giám định và hưởng các chế độ theo quy định. Tại lễ ký kết, chương trình đã tặng 27.200 phiếu khám tầm soát các loại BNN cho đoàn viên - lao động tại các quận, huyện, đơn vị có đông lao động như Công đoàn các KCX-KCN TP, LĐLĐ quận Bình Tân, LĐLĐ TP Thủ Đức…

Đoàn viên quận 8, TP HCM mua hàng giá ưu đãi theo chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên” Ảnh: THANH NGA

Tiếp nhận phiếu khám tầm soát các BNN từ chương trình, bà Nguyễn Thị Thùy Vân, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Long Rich (KCX Linh Trung II, TP Thủ Đức), rất vui mừng. "Đặc thù công việc của công nhân giày da là ngồi nhiều, ít vận động nên dễ mắc các bệnh về cột sống, thoái hóa đốt sống… Vì thế, việc khám sức khỏe và tầm soát các BNN rất cần thiết. Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ được triển khai trên diện rộng để giúp công nhân có thêm nhiều cơ hội chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật" - bà Vân bày tỏ.

Giúp đoàn viên tiết kiệm chi tiêu

Mới đây, LĐLĐ quận 8, TP HCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình "Phúc lợi đoàn viên" với 4 đơn vị gồm: Công ty TNHH May túi xách Phú Minh Quang, Công ty TNHH MTV Long Chen, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiên Ngọc An và Công ty TNHH Coslady Việt Nam… nhằm cung cấp dịch vụ mua sắm ưu đãi (từ 15%-45% so với giá thị trường) cho đoàn viên - lao động.

Ngoài hỗ trợ đoàn viên, lợi ích khác mà chương trình mang lại chính là kết nối các doanh nghiệp với khách hàng tiềm năng. Ông Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Công ty TNHH May túi xách Phú Minh Quang, đơn vị hợp tác với LĐLĐ quận nhiều năm qua nhìn nhận việc phối hợp với Công đoàn mang lại các chương trình khuyến mãi cho người lao động vừa thể hiện trách nhiệm cộng đồng, đồng thời cũng giúp quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng. "Sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp là ba lô, túi xách, cặp học sinh. Những năm qua chúng tôi phối hợp với LĐLĐ quận trao tặng sản phẩm này cho hàng trăm con em đoàn viên - lao động khó khăn. Lần này, chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình khuyến mãi kéo dài 12 tháng. Với một sản phẩm bán với giá từ 250.000 đồng thì qua chương trình, đoàn viên - lao động của quận 8 chỉ mất hơn 100.000 đồng để mua" - ông Quang cho biết.

Từng tham gia và được hỗ trợ từ các chương trình phúc lợi cho đoàn viên của LĐLĐ quận 8, chị Trần Thị Kim Phấn, CN Công ty TNHH Mỹ phẩm Hoàng Anh, cho biết: "Điều khiến tôi thấy hài lòng nhất là các chương trình phúc lợi mà LĐLĐ quận triển khai đều rất kịp thời và hữu ích. Chẳng hạn như trong lúc đoàn viên khó có thể mua được khẩu trang y tế thì được tặng khẩu trang vải kháng khuẩn, hay các đợt tổ chức đăng ký mua hàng trực tuyến…".

Tương tự, để đoàn viên được hưởng các chế độ ưu đãi tốt nhất cùng các sản phẩm có chất lượng, Công đoàn các KCX-KCN TP vừa ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên" với Công ty CP Thương mại Imexco Việt Nam và Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood Bình Dương. Hai doanh nghiệp sẽ cung cấp các sản phẩm như sữa, nước suối, nước ngọt, sơn, đồ gia dụng, mỹ phẩm… bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và giảm từ 10% - 20% so với thị trường cho đoàn viên - lao động tại các KCX-KCN TP.