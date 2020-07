Bà Vũ Thị Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động (Tổng cục Thống kê), cho biết tính đến tháng 6-2020, có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 72% lao động bị ảnh hưởng. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý II/2020 là 53,1 triệu người, giảm 2,2 triệu người so với quý trước và giảm 2,4 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, thu nhập bình quân tháng của lao động quý II/2020 là 5,2 triệu đồng, giảm 525.000 đồng so với quý trước và giảm 279.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Đây là năm đầu tiên thu nhập của lao động trong quý II giảm so với cùng kỳ năm trước trong 5 năm qua (giảm 5,1%).

Tổng cục Thống kê cũng bày tỏ lo ngại khi tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động trong quý II/2020 là 2,73%, trong đó, tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động ở khu vực thành thị là 4,46%, cao nhất trong vòng 10 năm qua. Chính vì vậy, Tổng cục Thống kê kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh việc thực hiện gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, bảo đảm chi đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả.

"Theo kết quả điều tra lao động - việc làm, 57,3% người từ 15 tuổi trở lên bị giảm thu nhập do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vì vậy cần nâng cao hiệu quả giải ngân các gói hỗ trợ thu nhập cho người dân vượt qua đại dịch" - Tổng cục Thống kê kiến nghị.

Đánh giá lao động nữ là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19, Tổng cục Thống kê cho rằng cần nghiên cứu để xây dựng các gói hỗ trợ đặc thù cho nhóm lao động yếu thế, bao gồm lao động nữ và lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật chịu tổn thương bởi dịch, nhằm giúp họ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.