Bổ sung đối tượng được hỗ trợ khẩn cấp

LĐLĐ TP HCM vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2606 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27-4. Theo hướng dẫn, tiêu chí "hoàn cảnh khó khăn" là đoàn viên, NLĐ có thu nhập dưới 5 triệu đồng/tháng; lao động nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 6 tuổi; bản thân NLĐ hoặc có vợ/chồng/con mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật; NLĐ bị tai nạn lao động trong thời gian làm việc theo phương thức "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường 2 địa điểm"; NLĐ là thu nhập chính trong gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng cha/mẹ/vợ/chồng/con không có thu nhập.

NLĐ thuộc "các trường hợp đặc biệt khác" nêu trong quyết định được hỗ trợ gồm: NLĐ ngừng việc do thu hẹp sản xuất, do nơi làm việc chấp hành yêu cầu phong tỏa, cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hoặc doanh nghiệp không đáp ứng an toàn phòng dịch khi sản xuất buộc phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; NLĐ nghỉ việc, mất việc làm và không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp; NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động thời gian tối thiểu từ 1 tháng trở lên; NLĐ có cha/mẹ/vợ/chồng/con cùng có quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc một người là F0/F1; NLĐ là thành viên Tổ an toàn Covid-19 và đoàn viên Công đoàn được huy động tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch của cơ quan chức năng.

N.Hà