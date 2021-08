Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, học sinh không thể đến trường, từ đầu tháng 5-2021, cũng như nhiều giáo viên (GV) khác, cô Nguyễn Thị Huyền, Trường Mầm non A (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), phải nghỉ việc. Là GV ngoài công lập nên nghỉ dạy đồng nghĩa với việc không có lương, con còn nhỏ nên cô Huyền không có điều kiện kiếm việc làm thêm khiến cuộc sống vô cùng khó khăn.



Một miếng khi đói...

Sáng 13-8, cô Huyền không khỏi bất ngờ, xúc động khi được lãnh đạo LĐLĐ huyện Gia Lâm tới tận nơi trao tặng "Túi an sinh Công đoàn" với nhiều mặt hàng thiết yếu cho nhu cầu hằng ngày của gia đình như gạo, dầu ăn, nước mắm, thịt hộp…

Ông Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội (bìa phải), trao “Túi an sinh Công đoàn” cho người lao động khó khăn

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Giữa lúc khó khăn, phải tằn tiện chi tiêu để chờ qua dịch, món quà này của tổ chức Công đoàn vô cùng thiết thực và ý nghĩa đối với chúng tôi" - cô Huyền bộc bạch.

Cũng lâm vào cảnh khó khăn vì dịch Covid-19 là trường hợp chị Lê Thúy Hồng - quê tỉnh Nam Định, nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe Amadora (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Khi dịch Covid-19 bùng phát, do thuộc ngành kinh doanh không thiết yếu nên từ nhiều tháng nay, Công ty Amadora phải tạm dừng hoạt động để bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch. Đã nhiều tháng nay, chị Hồng không có khoản thu nhập nào.

"Vợ chồng tôi hiện thất nghiệp trong khi phải ở trọ. Do không có thu nhập nên mọi chi phí ăn ở, sinh hoạt của gia đình đều trông vào khoản tiền tích lũy. Đến tháng này thì tiền dự trữ cũng sắp hết, nếu dịch tiếp tục kéo dài thì 2 vợ chồng không biết bám víu vào đâu" - chị Hồng lo lắng.

Đang lúc khó khăn, được đón nhận "Túi an sinh Công đoàn" do LĐLĐ quận Hai Bà Trưng trao tặng, chị Hồng vô cùng xúc động. "Quà tặng của Công đoàn đến với đoàn viên thật đúng lúc. Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng đây là những mặt hàng thiết yếu mà chúng tôi đang cần, nhờ vậy bớt đi được một phần chi tiêu. Giữa thời điểm khó khăn này, tiết kiệm được đồng nào quý đồng đó" - chị Hồng bày tỏ.

Khó khăn của người lao động (NLĐ) cũng chính là khó khăn của doanh nghiệp (DN) khi nhiều nơi phải tìm đủ mọi cách để bảo đảm đời sống, giữ chân NLĐ. Chẳng hạn, Công ty CP Thương mại dịch vụ 30 SHINE (quận Hai Bà Trưng) hiện có hơn 2.000 nhân viên làm việc tại các tiệm cắt tóc, gội đầu đang thất nghiệp, trong đó tại Hà Nội có hơn 500 nhân viên.

Bà Lê Thị Lan Thu, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Thương mại dịch vụ 30 SHINE, cho biết: "Là DN dịch vụ nên chúng tôi không có tiền để trả lương cho nhân viên khi cửa hàng đóng cửa. Toàn bộ đội ngũ lãnh đạo công ty không nhận lương để hỗ trợ một phần kinh phí cho các nhân viên là người ngoại tỉnh đang thuê trọ trên địa bàn Hà Nội vì dịch Covid-19. Vì thế, khi được đón nhận những "Túi an sinh Công đoàn", NLĐ tại DN rất phấn khởi, vơi bớt phần nào nỗi lo".

Trao quà tận tay

Trên đây chỉ là một số trong hàng ngàn câu chuyện về đoàn viên, NLĐ khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã được ấm lòng khi đón nhận những "Túi an sinh Công đoàn" mà các cấp Công đoàn thủ đô trao tặng trong những ngày gần đây.

Theo LĐLĐ TP Hà Nội, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất - kinh doanh, đời sống, việc làm của NLĐ tại thủ đô. Hiện nay, thành phố có hàng ngàn DN phải dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng; trên 40.000 NLĐ mất việc, thiếu việc làm; hàng chục ngàn người là F1, F2 phải thực hiện cách ly phòng chống dịch. San sẻ khó khăn với đoàn viên, LĐLĐ TP Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình chăm lo thiết thực như "Xe buýt siêu thị 0 đồng", "Gian hàng 0 đồng" và mới đây nhất là "Túi an sinh Công đoàn". "Túi an sinh Công đoàn" gồm các nhu yếu phẩm trị giá 200.000 đồng/túi nhằm hỗ trợ đoàn viên, NLĐ, đặc biệt là công nhân (CN) đang thuê trọ tại các địa bàn dân cư bị ảnh hưởng do dịch.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội - một trong những đơn vị đầu tiên thực hiện việc trao "Túi an sinh Công đoàn", cho biết ngay sau khi có chỉ đạo của LĐLĐ TP Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng thành phố đã tổ chức các chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng" tới từng công trường, DN, khu nhà trọ và trao 465 "Túi an sinh Công đoàn" cho đoàn viên, NLĐ khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh tại 12 đơn vị của ngành. Mỗi "Túi an sinh Công đoàn" gồm gạo, dầu ăn, hạt nêm, bột ngọt, nước mắm, bánh ngọt, đường, sữa… "San sẻ phần nào khó khăn với NLĐ, chúng tôi rất vui" - bà Thanh tâm sự.

Với nhiều khu, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn, số lượng CN ở trọ đông và chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19, LĐLĐ huyện Gia Lâm cũng khẩn trương tổ chức các "Chuyến xe siêu thị 0 đồng", vận chuyển 376 "Túi an sinh Công đoàn" tới tận cơ quan, đơn vị, DN, khu nhà trọ để hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ngừng việc, mất việc, gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ nữ đoàn viên NLĐ đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi. Công đoàn ngành dệt may Hà Nội cũng tổ chức chương trình "Xe buýt siêu thị 0 đồng" trao 750 "Túi an sinh Công đoàn" cho đoàn viên, NLĐ khó khăn...