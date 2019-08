Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) vừa gửi kiến nghị tới Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và Bộ Lao động Thương binh và xã hội về vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tiền lương tối thiểu...



Theo lãnh đạo Vitas, Việt Nam vẫn còn đang trong thời kỳ "dân số vàng", khả năng còn kéo dài đến năm 2035. Lao động làm việc trong bộ máy hành chính sự nghiệp hiện đang dư thừa, nếu tăng tuổi nghỉ hưu sẽ duy trì một bộ máy kém hiệu quả. "Chưa kể, hiện tại đang có khoảng 220.000 sinh viên tốt nghiệp không có việc làm, cơ cấu công, nông nghiệp, dịch vụ đang chưa cân đối..."- Tổng thư ký Hiệp hội Dệt May Việt Nam, ông Trương Văn Cẩm, bày tỏ quan điểm.

Tuổi thọ người Việt hiện nay cao chủ yếu do tiến bộ về y tế và không đồng nghĩa với khả năng làm việc khi tuổi cao. Đặc biệt với các ngành dệt, may, da giày cần nhanh tay, nhanh mắt, nhanh chân, người lao động phải ra khỏi dây chuyền rất sớm. Bởi vậy, việc tăng tuổi nghỉ hưu sẽ làm giảm tỉ lệ hưởng lương hưu, do mỗi năm về hưu trước tuổi phải trừ 2%. Như vậy, sẽ hình thành một tầng lớp người dân có thu nhập rất thấp là những người hưởng lương hưu khi về hưu trước tuổi.

Công nhân may không đồng tình tăng tuổi nghỉ hưu

Từ thục tế này, đại diện Vitas khẳng định, thời điểm tăng tuổi nghỉ hưu khi Việt Nam kết thúc thời kỳ "cơ cấu dân số vàng", khi Việt Nam trở thành nước công nghiệp và các cơ quan Nhà nước khu vực hành chính sự nghiệp đã tiến hành tinh giản bộ máy đến mức hợp lý. Đồng thời, khi tăng tuổi nghỉ hưu nên tăng cho khu vự hành chính sự nghiệp trước, khu vực sản xuất cần có độ trễ có thể từ 5 – 10 năm.

Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, tuổi nghỉ hưu phải tính đến các yếu tố sức khoẻ, khả năng làm việc của người lao động, thị trường lao động, giải quyết việc làm, an sinh xã hội.