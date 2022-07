Hội thảo "Nâng cao chất lượng nhân lực ngành thang máy Việt Nam" sẽ được tổ chức vào sáng 13-7 tới tại Hà Nội, do Hiệp hội Thang máy Việt Nam chủ trì.



Phát triển nguồn nhân ngành thang máy, nhằm chuẩn hóa lực lượng lao động của ngành hiện nay

Tham gia hội thảo có lãnh đạo các bộ, ban ngành, đại diện tổ chức người lao động, đơn vị đào tạo xây dựng, kỹ thuật, dạy nghề, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng các chuyên gia về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực sẽ thảo luận về tính cấp thiết của việc nâng cao chất lượng nhân lực cho ngành thang máy như: thiết lập hệ thống đào tạo, đánh giá, nâng cao chất lượng chuyên môn và đạo đức cho lực lượng lao động, nghiên cứu và tiếp nhận khoa học, công nghệ từ nước ngoài, phát triển công nghiệp phụ trợ của ngành để tăng năng suất lao động, xây dựng dịch vụ tốt và hướng tới mục tiêu xuất khẩu thang máy Việt Nam, xuất khẩu chuyên gia lao động ra thị trường quốc tế…

Thang máy là sản phẩm có đặc thù kỹ thuật phức tạp, công nghệ liên tục đổi mới và là hàng hóa thuộc nhóm 2 (sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn lao động). Không chỉ lao động kỹ thuật ngành thang máy cần có kỹ năng chuyên môn phức tạp mà môi trường làm việc với thang máy cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động.

Theo QCVN 02:2019/BLĐTBXH quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy, những người làm các công việc liên quan đến lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thang máy phải am hiểu về nguyên lý cấu tạo của thang máy, được huấn luyện về an toàn lao động và nắm được các kỹ năng để thực hiện các công việc do mình thực hiện. Tuy nhiên, tiêu chuẩn kỹ năng nghề đối với những người làm việc liên quan đến thang máy nêu trên vẫn chưa được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Đây sẽ là cơ hội để tất cả các đơn vị, đối tượng liên quan nói lên tiếng nói của mình, bàn bạc và xây dựng phương hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành thang máy, trong đó có mục tiêu xây dựng Bộ Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề quốc gia, nhằm chuẩn hóa lực lượng lao động của ngành.