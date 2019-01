Chương trình “Xuân nhân ái - Tết yêu thương”: Nơi hội ngộ của lòng nhân ái

25/01/2019 05:30

Dù chỉ diễn ra gói gọn trong 2 giờ nhưng chương trình "Xuân nhân ái - Tết yêu thương" do Báo Người Lao Động tổ chức sáng 24-1 đã để lại tình cảm khó quên đối với các doanh nghiệp, nhà tài trợ, đặc biệt đối với 41 công nhân (CN) bị tai nạn lao động (TNLĐ) tham dự. Những chia sẻ thật lòng của anh chị em CN khi trải qua những cú sốc tinh thần quá lớn lẫn nỗi đau thể xác sau TNLĐ khiến khán phòng lặng đi vì xúc động.



Tiếp thêm niềm tin, động lực

TNLĐ khiến người lao động phải đánh đổi nhiều thứ, trong đó có sức khỏe và tương lai. Thế nhưng, điều đáng khâm phục ở các CN bị TNLĐ là họ vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh tật, đặc biệt là nỗi đau về thể xác. Đằng sau ý chí vươn lên của họ có sự đùm bọc, chở che của gia đình, người thân, bạn bè. Nỗ lực đứng dậy sau nỗi đau của họ rất đáng được trân trọng.

Có mặt từ rất sớm, chị Đặng Thị Yến, nguyên CN Công ty TNHH Hoằng Việt (KCX Tân Thuận, TP HCM), rất vui khi được các thành viên trong ban tổ chức chương trình động viên, thăm hỏi. Hậu quả vụ TNLĐ xảy ra cách đây 13 năm thật nặng nề, không những mất đi một phần thân thể mà còn là nỗi đau về tinh thần. Được mời lên sân khấu giao lưu, chị phải cố gắng lắm mới an vị được. "Đêm 10-3-1999, trong khi làm vệ sinh máy chải sợi thì 2 tà áo của tôi bị trục gạt gòn cuốn lấy, kéo theo cả người vào. Hoảng loạn, tôi dùng tay để gỡ nhưng đôi tay bị trục gạt gòn nghiền nát. Tỉnh dậy, tôi chết lặng khi thấy cả 2 cánh tay không còn nữa. Không thể tưởng tượng được chuyện như vậy lại xảy ra với mình. Lúc ấy, tôi chỉ muốn chết" - chị Yến kể lại. Dù tích cực điều trị nhưng chị phải nằm một chỗ hơn 1 năm mới đi lại được. Mọi sinh hoạt cá nhân đều nhờ sự trợ giúp từ mẹ. Thương con, mẹ chị phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc. Kể từ ngày gặp chuyện không may, gia đình liên tiếp xảy ra biến cố, để trả nợ, ba mẹ chị phải bán nhà, cả gia đình đi ở trọ. Sau đó, ba chị, trụ cột duy nhất trong gia đình bị tai biến, mất sức lao động và qua đời sau vài năm chống chọi với bệnh tật. Bản thân chị lại mang trong người nhiều căn bệnh hiểm nghèo phải chạy chữa liên tục. "Cuộc sống của 2 mẹ con tôi giờ phụ thuộc hoàn toàn vào tình thương của các mạnh thường quân và số tiền trợ cấp 1,8 triệu đồng/tháng. Được mời tham dự chương trình "Xuân nhân ái - Tết yêu thương" do Báo Người Lao Động tổ chức, 2 mẹ con mừng rơi nước mắt" - chị Yến xúc động nói.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, tặng quà Tết cho công nhân tại chương trình Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phải qua 2 chuyến xe buýt để đi từ huyện Bình Chánh, TP HCM mới đến được tòa soạn Báo Người Lao Động (quận 3, TP HCM) nhưng chị Lê Thị Lan (nguyên CN Công ty TNHH Hùng Mẫn, huyện Bình Chánh) vẫn có mặt đúng giờ. Cách đây 14 năm, trên đường đi làm về, chị Lan bị một chiếc ôtô vượt ẩu, lấn làn đụng phải, 2 chân bị xe cán đứt nghiến. Trải qua 3 tháng nằm viện, 5 lần phẫu thuật cấy ghép da, chị Lan về nhà với 1 chân giả và 1 chân chi chít sẹo. Không thể tiếp tục làm CN, chị xin phụ bán cà phê ở căng-tin… để có tiền nuôi con. Hai năm trước, khi vợ chồng chia tay, chị một mình nuôi con. "Tôi bị thương tật 71% và được nhận khoản trợ cấp ít ỏi 1,5 triệu đồng/tháng. Số tiền này không đủ để 2 mẹ con trang trải chi phí sinh hoạt nên tôi phải tranh thủ làm nhiều việc để lo con ăn học. Hay tin mình được chương trình "Xuân nhân ái - Tết yêu thương" của Báo Người Lao Động hỗ trợ, 2 mẹ con mừng khôn xiết. Tôi sẽ dành ra 1 triệu đồng để ăn Tết, phần còn lại để dành cho con đi học".

Ấm áp, chân thành

Trong số 41 trường hợp bị TNLĐ được nhận hỗ trợ từ chương trình tại TP HCM, có người đã vĩnh viễn ra đi và đó cũng là mất mát không thể bù đắp của gia đình, người thân. Sự hỗ trợ từ chương trình CN khiến người thân của họ cảm thấy ấm áp đôi phần.

Vụ TNLĐ xảy ra tại xưởng đóng tàu An Phú thuộc Tổng Công ty SAMCO cách đây hơn 1 tháng khiến 2 CN bị tử vong, trong đó có anh Huỳnh Văn Quý. Nhắc đến chồng, chị Nguyễn Thị Nga, vợ anh ứa nước mắt. "Lúc còn sống, ảnh chí thú làm việc, thương vợ, thương con. Sáng hôm xảy ra tai nạn, biết ảnh thích ăn canh chua cá lóc nên tôi có dặn về sớm để ăn cơm với vợ con. Nào ngờ, đó là lần cuối cùng tôi gặp ảnh. Nhận được điện thoại của mấy anh làm chung là ảnh bị nổ tàu chết, tôi ngã ra bất tỉnh không biết gì nữa. Anh ấy ra đi là mất mát quá lớn của gia đình" - chị Nga nghẹn lời. Anh Quý làm ở xưởng đóng tàu An Phú được 35 năm và là trụ cột chính của gia đình. Chồng mất đột ngột, chị Nga chới với vì trước nay chỉ làm nội trợ, đưa rước con gái đi học. "Hơn 1 tháng nay, 2 mẹ con sống nhờ vào sự đùm bọc của gia đình nội, ngoại, cô dì, chú bác. Tôi cũng chưa biết sắp tới 2 mẹ con sống ra sao. Phần quà ý nghĩa của báo giúp 2 mẹ con trang trải trong dịp Tết" - chị tâm sự.

Bày tỏ sự sẻ chia với những khó khăn mà anh chị em CN bị TNLĐ phải đối diện trong cuộc sống hằng ngày, ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức chương trình "Xuân nhân ái - Tết yêu thương" - khẳng định: "Mặc dù trong nhiều năm qua phải đối diện với khó khăn, thách thức nhưng Báo Người Lao Động luôn dang rộng vòng tay nhân ái, chia ngọt sẻ bùi, đồng hành cùng người lao động, với anh chị em CN. Không chỉ chia sẻ với anh chị em CN có hoàn cảnh khó khăn, chẳng may gặp tai nạn trong quá trình lao động ở TP HCM, Báo Người Lao Động còn san sẻ yêu thương với CN ở một số tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Khánh Hòa. Đó là tấm lòng, là nghĩa tình, là tiếng nói từ trái tim nhân ái của các thành viên đại gia đình Báo Người Lao Động thân thương. Đó cũng là nghĩa tình, là tình cảm ấm áp, chân thành của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đã đồng hành cùng Báo Người Lao Động. Tổng số tiền được đóng góp trong đợt này là 620 triệu đồng và 10 chiếc xe đạp.

Dẫn lại câu chuyện anh Minh là nhân viên bảo vệ ở một công ty và vợ là chị Lạnh ở Bình Dương bị tai nạn giao thông qua đời, để lại ba cháu nhỏ 2, 4 và 6 tuổi, ông Tô Đình Tuân cho biết sau khi Báo Người Lao Động phản ánh và kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ, bạn đọc của báo đã hỗ trợ hơn 4 tỉ đồng, trong đó riêng tiền gửi vào tài khoản của báo là hơn 2 tỉ đồng; một đơn vị ở Bình Dương đã tặng 2 căn nhà xã hội và tạo điều kiện cho 3 cháu ăn học miễn phí… "Đó là chuyện hoàn toàn có thật giữa thế giới hiện đại, là cổ tích giữa đời thường! Điều đó cho thấy mặc dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, tiêu cực nhưng vẫn không thiếu hơi ấm tình người, sự chính trực, sự bao dung và tình yêu tha thiết, thẳm sâu giữa người với người, giữa con người và cuộc sống! Ban tổ chức mong ước anh chị em CN sẽ có một mùa Xuân ấm áp, một cái Tết sum vầy" - ông Tô Đình Tuân chia sẻ.

Ngoài 60 phần quà cho CN bị TNLĐ tại các tỉnh, TP: Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP HCM và Cần Thơ, dịp này, "Xuân nhân ái - Tết yêu thương" còn trao tặng 10 chiếc xe đạp (do Martin 107 tài trợ) cho con CN khó khăn có tinh thần vượt khó, học giỏi.

Ông HỒ XUÂN LÂM, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM: Thông điệp sẻ chia Mỗi phần quà mà chương trình "Xuân nhân ái - Tết yêu thương" của Báo Người Lao Động gửi đến 60 anh chị em CN bị TNLĐ không chỉ chuyển tải thông điệp sẻ chia khó khăn cùng đoàn viên, NLĐ mà còn thể hiện tinh thần kề vai sát cánh của một tờ báo đại diện cho tiếng nói của CNVC-LĐ TP. Đồng hành với báo, các nhà tài trợ, các mạnh thường quân đã chung tay góp sức, san sẻ nỗi đau mất mát về thể xác lẫn tinh thần của CN bị TNLĐ. Tôi đặc biệt đánh giá cao nghĩa cử này của các doanh nghiệp, các mạnh thường quân bởi điều này càng khẳng định chương trình "Xuân nhân ái - Tết yêu thương" có một sức hút đặc biệt, thể hiện rõ nét tinh thần cộng đồng trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo cho CN khó khăn. Bà NGUYỄN THỊ THANH DUNG, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn: Mong tiếp tục đồng hành Khởi xướng chương trình "Xuân nhân ái - Tết yêu thương" là một việc làm có ý nghĩa thiết thực của Báo Người Lao Động nhằm san sẻ, vơi bớt nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần cho CN bị TNLĐ. Tôi thực sự xúc động khi thấy các anh, các chị dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống vẫn cố gắng vươn lên, sống vui, sống có ích cho gia đình và xã hội. Nghị lực vươn lên trong cuộc sống của các anh, các chị rất đáng trân trọng. Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn mong muốn sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với chương trình để cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhiều hơn cho CN bị TNLĐ.

HỒNG ĐÀO