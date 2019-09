- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Điều 25 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau là bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau. Điều 100 Luật BHXH năm 2014 quy định, hồ sơ hưởng chế độ ốm đau gồm: Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Đối chiếu với các quy định nêu trên, nếu ông đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau thì nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động để nộp cho cơ quan BHXH giải quyết chế độ ốm đau.