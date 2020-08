Dịch Covid-19 bùng phát khiến cuộc sống của nhiều công nhân (CN) ngoại tỉnh rơi vào cảnh khốn khó. Trong tình cảnh thiếu việc và thu nhập ngày càng giảm sút, nhiều CN thậm chí không dám nghĩ đến Tết.



Ăn chưa no, lo chưa tới

Lo âu là nỗi niềm của chị Trần Thị Uyên (31 tuổi, quê Trà Vinh), CN Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM). Chị Uyên cho biết trước khi dịch bùng phát, thu nhập mỗi tháng của chị khoảng 8-9 triệu đồng. Nếu chịu khó chắt chiu thì cả năm dành dụm cũng khá, không phải lo lắng việc sắm sửa Tết.

"Do ảnh hưởng của dịch nên công ty phải cho CN nghỉ luân phiên, làm việc cách tuần, thu nhập vì thế giảm sút. Ba tôi ở quê bị bệnh nặng trong khi con nhỏ sắp vào lớp 1 nên có bao nhiêu thứ cần phải lo. Chưa hết, em gái ruột vừa mổ thận, viện phí cũng một tay tôi gánh vác. Giờ chỉ mong sao cho hết dịch để được làm lại bình thường, được tăng ca kiếm thêm chút tiền để lo cho gia đình" - chị Uyên tâm sự.

Thu nhập thấp khiến bữa cơm nhiều gia đình công nhân hết sức đơn điệu

Đó cũng là tâm trạng của anh Nguyễn Văn Thành (quê Vĩnh Long), CN một công ty chuyên sản xuất bao bì kim loại ở KCN Tân Tạo, quận Bình Tân. Đơn hàng giảm khiến công ty nơi anh làm việc tính đến phương án cắt giảm lao động, giảm lương và giảm giờ làm của CN. Vợ anh Thành là lao động tự do nên thu nhập không ổn định, con gái đang tuổi ăn tuổi học nên anh càng thêm lo lắng.

"Bình thường, vợ chồng tôi đã tằn tiện đủ thứ, cân đong đo đếm từng lon gạo, bó rau mà vẫn không có dư. Dịch lần này khiến cuộc sống gia đình tôi thêm khó khăn. Là lao động chính trong gia đình nên tôi chỉ mong không bị công ty đưa vào diện cắt giảm lao động" - anh Thành bộc bạch.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Phù Nhật Phượng (chủ nhà trọ 46 Bờ Sông, khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) chia sẻ với hầu hết CN thuê trọ, lo cuộc sống ổn định hằng ngày đã rất đau đầu, nay dịch lại bùng phát thì họ thêm khó khăn chất chồng. "CN ở đây tâm sự với tôi, giờ có việc làm, thu nhập ổn định là mừng rồi. Để trụ lại TP, họ phải tiết kiệm từng đồng" - bà Phượng nói.

Chẳng còn mong Tết

Với CN xa quê, làm lụng cả năm cũng mong có một cái Tết tươm tất. Ngoài những chi phí sinh hoạt, con cái ra, dư đồng nào là họ tích cóp. Có người dự định gửi tiền về quê giúp ba mẹ xây nhà, lo con cái đi học… Người xa quê lâu năm thì mong có ngày trở về sum họp. Thế nhưng, dịch bệnh khiến bao suy tính của họ phải gác lại để lo cho nỗi lo trước mắt, đó là "miếng ăn, cái mặc".

Vô Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam làm việc được 2 tháng thì chị Lê Hồng The (37 tuổi, quê Trà Vinh) bị mất việc do doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng. Chị là lao động chính trong nhà, chồng chị bệnh nặng, mất khả năng lao động, 2 con nhỏ sắp tựu trường nên khó khăn thêm chồng chất. Mất việc đột ngột, chị dự định khăn gói về quê và vay vốn chăn nuôi nhưng không biết lấy gì thế chấp. "Vay nặng lãi bên ngoài thì làm sao tôi có khả năng chi trả trong khi ở lại TP thì không có việc làm, thu nhập. Lo miếng ăn cho cả nhà còn khó, huống gì lo Tết" - chị The lo lắng.

Sinh con được 3 tháng, chị Võ Thị Ngọc Hà (30 tuổi, quê Trà Vinh), CN Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam, cũng lo bị mất việc sau thời gian nghỉ thai sản. "Trước khi có dịch, thu nhập của tôi được 7 triệu đồng, cũng tạm đủ sống, chứ không có dư. Chồng tôi lao động tự do, thu nhập cũng chẳng được nhiều. Tiền trọ, điện nước và chi phí chăm sóc con nhỏ, cuộc sống gia đình tôi hết sức chật vật nếu không có việc làm" - chị Hà nói trong âu lo.

Cuộc sống khó khăn, CN phải chấp nhận làm mọi thứ để kiếm thêm thu nhập, miễn là duy trì được cuộc sống hằng ngày. Dù công việc tạm thời có là đi phụ hồ, bán vé số, khiêng vác, thu mua ve chai… với họ, kiếm ra tiền bây giờ mới là vấn đề quan trọng, còn chữ "Tết", ở rất xa.