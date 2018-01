30/01/2018 05:30

"Tôi nộp đơn xin nghỉ phép 5 ngày nhưng nghỉ "lố" 2 ngày. Khi đi làm trở lại, tôi bị công ty lập biên bản, sa thải vì nghỉ quá thời gian quy định dù tôi chỉ nghỉ không phép 2 ngày…".



Bà Vũ Thị Đoan Trang, trợ lý nhân sự, trả lời: Anh Khanh là người thường xuyên nghỉ việc mà không xin phép dù công ty quy định trong trường hợp cấp bách, chỉ cần gọi điện thoại cho quản lý trực tiếp, sau đó bổ sung giấy phép khi đi làm trở lại. Chỉ riêng từ tháng 7-2017 đến nay, anh Khanh đã nghỉ không lý do 21 ngày. Do vậy, công ty có quyền sa thải anh vì nghỉ việc không có lý do chính đáng quá 20 ngày trong 1 năm.