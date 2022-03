Ngày 19-3, tại Hội nghị phát động phong trào thi đua và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022, Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã ký cam kết "Phúc lợi đoàn viên" với 4 đối tác, gồm: Trung tâm An toàn Môi trường & Hóa học CENTEC; Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đà Nẵng - MB Lê Duẩn; Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình TP Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Thanh Bình Đà Nẵng.



Theo đó, Trung tâm An toàn Môi trường & Hóa học CENTEC sẽ phối hợp tổ chức đào tạo lực lượng An toàn vệ sinh viên và thành lập Đội phản ứng nhanh tại các xí nghiệp, nhà máy. Hỗ trợ công tác kiểm tra, nhận diện, đánh giá rủi ro các mối nguy hiểm có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường, an toàn vệ sinh lao động.

Ngoài ra, CENTEC cũng cam kết cung cấp các sản phẩm, thiết bị với giá ưu đãi cho lực lượng phản ứng nhanh của doanh nghiệp, các sản phẩm công nghệ xử lý sự cố cháy nổ và môi trường.

Ths Bùi Văn Xuân, Giám đốc CENTEC cam kết cung cấp các sản phẩm, thiết bị phun khử khuẩn, phòng chống dịch với giá ưu đãi cho người lao động, doanh nghiệp

Chương trình Phúc lợi của Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đà Nẵng - MB Lê Duẩn sẽ thực hiện "Chương trình tặng bộ kit test nhanh Covid-19, tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19" cho người lao động, đồng thời triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi, mở tài khoản miễn phí cho đoàn viên, người lao động.

Chương trình Phúc lợi của Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình TP Đà Nẵng sẽ phối hợp tổ chức các lớp tuyên truyền chuyên đề về giới, chăm sóc lao động nữ và trẻ em.

Chương trình Phúc lợi của Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Thanh Bình Đà Nẵng sẽ phối hợp với các Công đoàn KCNC triển khai các gói dịch vụ du lịch ưu đãi cho Công đoàn cơ sở và đoàn viên, người lao động.

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng đánh giá các đối tác "Phúc lợi đoàn viên" rất tiềm năng, hỗ trợ thiết thực cho người lao động và doanh nghiệp

Trước đó, trong năm 2021, Công đoàn Khu CNC và các KCN Đà Nẵng đã ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên" với 3 đối tác. Đến nay, đã có 8 đơn vị đối tác, cam kết giảm từ 5% đến 50% giá bán sản phẩm nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho hơn 10 ngàn đoàn viên khi tham gia mua sắm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng khẳng định tổ chức Công đoàn đã trở thành chỗ dựa của đoàn viên người lao động. Năm qua, nhiều chính sách được triển khai kịp thời, thủ tục rất nhanh, chia sẻ khó khăn kịp thời cho công nhân lao động. "Hôm nay, Công đoàn đã ký kết "Phúc lợi đoàn viên" với 4 đối tác rất tiềm năng, hứa hẹn đem lại nhiều hỗ trợ, ưu đãi cho người lao động. Ngoài ra, các cấp Công đoàn cần khởi động việc đánh giá, xúc tiến với những đối tác trước đây để tiếp tục có những hiệu quả thiết thực, để đoàn viên người lao động được thụ hưởng những phúc lợi mà tổ chức Công đoàn đem đến"- Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng đề nghị.